Spiele-Releases der Woche: Die wichtigsten Neuerscheinungen für PC

Die Tage werden kürzer und Draußen wird es kälter: Zeit, es sich drinnen gemütlich zu machen - am besten mit ein paar neuen Spielen. Nachdem in der vergangenen Woche mit Shenmue 3 und Football Manager 2020 nochmal zwei richtige Blockbuster erschienen sind, geht es diese Woche erheblich ruhiger zu.

SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS

In »SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS« können Fans der Anime-Reihe die Kontrolle über ihr ganz eigenes Team aus den futuristischen Gundam-Kampfrobotern übernehmen. In dem Taktik-RPG werden die Spieler Einheiten aus den Anime-Ablegern Mobile Suit Gundam Wing, SEED, 00 und Iron-Bloodes Orphans in den Kampf schicken können.

Das Spiel orientiert sich vom Gameplay her stark an anderen taktischen Rollenspielen, wie etwa an der Fire-Emblem-Serie. Eure Einheiten befehligt ihr aus der Iso-Perspektive, in den Kämpfen bekommt ihr kurze Kampfanimationen in 3D-Grafik zu sehen.

Roah

Der Adventure-Plattformer »Roah« hingegen orientiert sich beim Spieldesign laut eigenen Angaben an Rayman Legends. In einer großen, offenen Spielwelt werden die Spieler die Rolle der namensgebenden Heldin Roah übernehmen und ihren Heimatplaneten vor einer unbekannten Gefahr beschützen müssen.

Das flexible Kampfsystem soll Unmengen von Fähigkeiten und Moves beiten, die es freizuschalten und zu meistern gilt. Laut den Entwicklern soll Roah knackig schwer werden und sich nur an die härtesten Plattformer-Fans richten - für alle anderen wird es jedoch auch einen Casual-Modus geben.

In dieser Woche bleiben die großen Highlights leider aus, auch da der ursprünglich für den 28. November vorgesehene Puzzle-Plattformer Weakless auf Anfang 2020 verschoben wurde. In der kommenden Woche warten jedoch wieder drei echte Kracher auf euch. In Phoenix Point wird in bester X-Com-Manier die Erde von Aliens befreit, in Halo: Reach können nun auch PC-Spieler den Anfang der Geschichte rund um den Master Chief erleben und im Action-RPG Darksiders Genesis werden wieder massenweise Dämonen gemetzelt - diesmal in der Iso-Perspektive á la Diablo 3.

Dienstag, 26. November 2019

SD Gundam G Generation Cross Rays (Taktik-RPG mit Anime-Mechs)

Donnerstag, 28. November 2019

Roah (Adventure-Platformer á la Rayman Legends)

Freitag, 29. November 2019

Runoveryou (Plattfahr-Simulator)