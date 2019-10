Neuer Film-Talk auf MAX: Die Quadrataugen & Joker

Wie wird aus einem normalen Mann der Bösewicht, der ganz Gotham und Batman immer und immer wieder in Atem hält? Joker mit Joaquin Phoenix will genau diese Frage beantworten und dabei hinter die Gefühlskulissen des wohl ikonischsten Batman-Schurken blicken. Und schenkt man den Kritikern Glauben, schafft er das auch!

Wir wollen in unserem neuen Format »Die Quadrataugen« aber nicht nur die Meinung anderer rezitieren, sondern haben den Film selbst gesehen, um mit euch zusammen - spoilerfrei - darüber zu reden. Wir, das sind Marco von Nerdkultur, Fabian von Quadratauge und Julius von MAX.

Zusätzlich zum Hauptthema Joker geht's außerdem um Birds of Prey und die Spidey-Versöhnung zwischen Marvel und Sony. Zuschauen lohnt sich als Film-Fan also auf jeden Fall, darüber hinaus gibt's für Spielkinder aber auch noch was zu gewinnen: Wir verlosen Nerfblaster von Hasbro!

Die Quadrataugen & Joker auf MAX - Monsters & Explosions