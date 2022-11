Neuer Patch für Victoria 3 löst ein kleines aber ärgerliches KI-Problem

Fans von Victoria 3 warten weiterhin gespannt auf den ersten richtig großen Patch 1.1. Der soll zumindest noch vor Ende des Jahres erscheinen. Bis dahin liegt das Strategiespiel aber glücklicherweise trotzdem nicht brach. Die Entwicklerinnen und Entwickler bei Paradox veröffentlichen gelegentlich neue Patches. So auch jetzt. Patch 1.0.6 wurde am 14. November aufgespielt und nimmt sich ein paar ärgerlicher Probleme an.

Vor allem geht es hier der KI und ihrem impertinenten Verhalten an den Kragen. Der neue Patch soll nämlich dafür sorgen, dass die KI sich etwas realistischer benimmt. Insbesondere dann, wenn es um das Einhalten von einmal geschlossenen Bündnissen geht. Hier erklären wir, was sich genau getan hat.

Das sind die wichtigsten Neuerungen

Die Anzahl an Änderungen durch Patch 1.0.6 sind überschaubar, nicht jeder Punkt ist aber sofort klar und deutlich zu verstehen. Am wichtigsten sind die KI-Verbesserungen. Insgesamt wurden fünf Änderungen oder Fixes vorgenommen.

Die KI wird sich ab sofort mehr Mühe dabei geben, Verbündete oder Protektorate in Konflikten zu unterstützen. Ihr seid also hoffentlich nicht mehr so oft auf euch allein gestellt. Wenn ihr ein mächtiger Protektor seid, dann wird dieser Faktor immer eine Rolle spielen, solltet ihr um eine Allianz oder eine Zollunion beten. Der Kriegswille der KI konnte bislang auch dann noch steigen, wenn die Goldreserven schon bei 100 Prozent lagen. Mit dem neuen Patch gibt es dafür eine Obergrenze. Die KI sollte jetzt richtig berechnen, wann sie aufgrund eines anhaltenden Krieges neutral bleibt und wann sie sich einmischt. Dadurch sollen Verbündete sich nicht länger aus euren großen Kriegen raushalten, um einen unbedeutenden Krieg am Ende der Welt auszufechten. In der Anzeige zur Berechnung der Neutralität ist ein aktuelles Diplomatiespiel jetzt kein leerer Gedankenstrich mehr.

16:59 Victoria 3 - Test-Video zum gewaltigen Global-Strategiespiel

Was hat sich sonst noch getan?

Neben den Änderungen an der KI gab es noch ein paar mehr Bugfixes. Auch die Game Balance und die Performance wurden angepasst. Hier sind die verbliebenen Patch Notes auf Deutsch:

Spielbalance

Die Anzahl an monatlichen Radikalen durch politische Bewegungen wurde reduziert.

Performance

Die Anzahl an Pops im Mid- bis Lategame wurde reduziert, indem winzige Pops automatisch wieder mit der Gesamtbevölkerung verschmelzen.

Die Anzahl an Pops im Mid- bis Lategame wurde reduziert, indem arbeitslose Pops den Beruf wechseln, sobald sie ausreichend verarmen.

Die Performance beim updaten von Trends politischer Bewegungen wurde verbessert.

Die Performance beim Berechnen von Befreiungs-Kriegszielen wurde verbessert.

Bugfixes

Einstellungen wurden korrigiert, die nicht richtig gespeichert wurden, wenn der Pfad einen nicht-lateinischen-Buchstaben enthielt.

Flotten regenerieren jetzt Moral.

Die Tutorialaufgabe Beschließt ein Gesetz, dass eine Institution ermöglicht , sollte jetzt nicht mehr unmöglich sein.

, sollte jetzt nicht mehr unmöglich sein. Ein Fehler wurde behoben, wodurch eine besänftigte politische Bewegung immer noch eine Revolution auslösen konnte.

Ein Fehler wurde behoben, wodurch die Errungenschaft The Berlin Conference nicht errungen wurde.

nicht errungen wurde. Die Errungenschaft Star-Swarmed Banner benötigt keine exakt 100 Staaten mehr, sondern 100 oder mehr.

Bei dem Flammenwerfer-Event wird kein Platzhalter mehr angezeigt.

Fixed CTD in CPdxTerrain::CreateEffect

Fixed CTD in CWarGoal::IsAdjacent

Fixed CTD in CBuildingType destructor

Wenn ihr wissen wollt, wie es mit Victoria 3 weitergeht, werft einen Blick in unsere Vorschau:

18 13 Mehr zum Thema Patches für Victoria 3: Die Roadmap verspricht viel

Welche Probleme habt ihr aktuell mit Victoria 3 und was wünscht ihr euch für die Zukunft? Schreibt es uns in die Kommentare!