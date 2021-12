Die vierte Season im Year 6 von Rainbow Six Siege ist da und heißt High Calibre. Oder einfacher ausgedrückt: Es gibt wieder ein großes Update und einen neuen Operator samt Spezialfähigkeit. Und die hat es diesmal wirklich in sich: Brianna »Thorn« Skehan steht ab sofort auf der Seite der Verteidiger zur Wahl und bringt mit ihrer Razorbloom-Granate eine tödliche Falle ins Spiel.

Thorn im Überblick

So funktioniert Razorbloom: Das Gadget von Thorn ist eine Haftmine, die an alle Oberflächen geworfen werden kann und sich dort scharf stellt. Betritt ein Gegner den Radius der Razorbloom, wird nach einer kurzen Verzögerung ein Sprengsatz scharfer Klingen in alle Richtungen abgefeuert, der sofort tödlich ist.

Was die Fähigkeit so stark macht: Im Gegensatz zu vielen anderen Fallen im Verteidiger-Arsenal, ist die Razerbloom in der Lage einen Operator bei voller HP sofort auszuschalten - und das vermag kaum ein Gadget im Spiel! Kapkans Entry-Denial-Minen töten zum Beispiel nicht sofort und sogar die »Welcome Mats« von Frost versetzen Opfer nur in den Downed-Status. Zusätzlich kleben Razerblooms auch an Wänden oder Decken und sind so schwerer aufzuspüren.

Wie man Thorns Gadget effektiv einsetzt: Vor allem Engstellen auf der Map und wichtige Zugangspunkte lassen sich effektiv mit Razerbloom-Granaten abriegeln. Vor allem wenn es am Rundenende hektisch wird und Angreifer unvorsichtig werden, ist das Gadget wertvoll.

Noch mehr wertvolle Tipps mit Thorn gibt es von den Entwicklern selbst:

Die weitere Ausrüstung

Primärwaffen: UZK50Gi SMG oder M870 Shotgun

UZK50Gi SMG oder M870 Shotgun Sekundärwaffen: 1911 TacOps oder C75 Auto

1911 TacOps oder C75 Auto Equipment: Mobiler Schild oder Stacheldraht

Mobiler Schild oder Stacheldraht Stats: Gesundheit 2 von 3, Speed 2 von 3 (ausgeglichen)

Mit High Calibre startet auch wie in jeder neuen Season ein frischer Battle Pass, der nun 30 Prozent schneller als bisher freigeschaltet werden kann und 130 Belohnungen wie Skins, Waffen-Anhänger und mehr enthält. Außerdem wird ein täglicher Sieg-Bonus eingeführt, der mehr Renown-Punkte ausschüttet.

Wie immer bringt das Update zudem auch einige Änderungen an der Balance, am Interface und kleine Komfort-Verbesserungen mit sich. Auf der offiziellen Webseite zu R6 High Calibre, findet ihr den kompletten Überblick mit allen Patch Notes

Das passiert sonst noch bei Rainbow Six: Kürzlich wurde für das Spinoff Rainbow Six Extraction eine radikale Preissenkung angekündigt. Der Release ist nach der Verschiebung Mitte des Jahres jetzt für 20. Januar 2022 geplant.