»Besser als Spiele für 50 Dollar«: Neuer Steam-Hit sieht billig aus, doch die Fans überschlagen sich vor Lob

Die eigenwillige Optik lässt es bereits vermuten: Schedule I kommt von einem Solo-Entwickler.

Wenn ihr Schedule I: Free Sample zum ersten Mal seht, würdet ihr wahrscheinlich am liebsten schnell weiterscrollen: Simple Grafik, alberner Artstyle und Charaktermodelle, die an Projekte aus der Frühzeit der Unity Engine erinnern. Doch hinter dieser unscheinbaren Fassade verbirgt sich ein Spiel, das auf Steam wahre Begeisterungsstürme auslöst.

Die Demo des Drogendealer-Simulators hat einen beeindruckenden Wertungsdurchschnitt von 98 Prozent positiver Reviews erreicht und konnte am vergangenen Wochenende in der Spitze über 30.000 gleichzeitige Spieler verzeichnen. Was macht das Spiel mit der seltsamen Optik so besonders?

Vom Kleinkriminellen zum Drogenbaron

In Schedule I schlüpft ihr in die Rolle eines aufstrebenden Drogendealers in der fiktiven Westküstenstadt Hyland Point. Ihr beginnt praktisch bei Null – ohne Geld, ohne Kontakte und ohne Ware.

Euer Aufstieg in der kriminellen Unterwelt beginnt mit dem Anbau eurer ersten Pflanzen in einem Motelzimmer. Die Demo bietet dabei viele verschiedene Mechaniken: Ihr müsst Erde und Samen kaufen, den Wachstumsprozess überwachen und eure Ernte schließlich behutsam trimmen und verpacken. Jeder Schritt geschieht dabei in einer Art Mini-Spiel, wie man es aus anderen Simulatoren kennt.

Mit genügend Geschick könnt ihr vom Kleinganoven zum Walter White der Spielewelt aufsteigen.

Mit steigendem Reichtum könnt ihr euer Imperium durch den Kauf von Immobilien, Geschäften und der Einstellung von Mitarbeitern erweitern. Das Spieltempo ist dabei bewusst beschleunigt – eine Pflanze wächst innerhalb eines Tages, nicht über die realistische Dauer von drei Monaten.

Aber Achtung: Während ihr euer Geschäft aufbaut, müsst ihr euch zudem vor der Polizei in Acht nehmen und gegen konkurrierende Kartelle behaupten.

1:02 Der Dealer-Simulator Schedule 1 sieht im Trailer seltsam aus, aber erobert Steam im Sturm

Die Community ist begeistert

Trotz der einfachen Grafik hat die kostenlose Demo von Schedule I eine begeisterte Anhängerschaft gefunden. Mit einem Bewertungsdurchschnitt von beeindruckenden 98 Prozent positiven Reviews zählt sie zu den bestbewerteten Demos auf Steam.

Die Spieler zeigen sich in den Reviews komplett begeistert:

Das beste Spiel, das ich in den letzten 5 Jahren gespielt habe. Höllisch viele Dinge zu tun und eigentlich wirklich spaßig und nicht verbuggt, wie ich erwartet hatte. - Bofie Absolut fantastisch für eine Demo, spiele es jetzt seit ein paar Stunden und bin begeistert. Mit Freunden zu spielen macht es noch besser [...]. Ich kann die vollständige Veröffentlichung kaum erwarten und werde es definitiv am Erscheinungstag kaufen. - Bumbly Geiles Spiel, kann nicht auf die vollständige Veröffentlichung warten. Einfache Mechanik und höllischer Spaß, brauche mehr so schnell wie möglich.- OYSfivenine Ein hervorragendes Spiel. Reichlich Inhalt für eine Demo. Ich freue mich auf das vollständige Spiel und werde gerne dafür bezahlen, da es das Geld wert ist. - patkelly1326

Während die Vollversion des Spiels noch in Entwicklung ist, könnt ihr die Demo Schedule I: Free Sample bereits jetzt kostenlos auf Steam herunterladen und selbst herausfinden, was hinter dem unscheinbaren Look steckt. Der vollständige Release ist für den 24. März 2025 geplant.

Manchmal lohnt es sich eben doch, über den ersten Eindruck hinauszuschauen, wenn sich dahinter eine Gameplay-Perle verbirgt – Spiele wie Rimworld, Dwarf Fortress oder Vampire Survivors haben das in der Vergangenheit bereits bewiesen.