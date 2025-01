Neuer Taktik-Shooter setzt auf knallharten Realismus statt Loot-Grind und ist gerade kostenlos spielbar

Kein Beutegrind, kein Schnickschnack. So beschreiben die Entwickler von Exfil ihren Shooter. Die Militär-Simulation soll pure FPS-Action bieten, ohne die taktische Tiefe zu vernachlässigen. Wer jetzt hellhörig wurde, sollte sich nicht zu viel am Wochenende vornehmen: Exfil ist gerade kostenlos spielbar.

Das steckt in Exfil

1:07 Der Taktik-Shooter Exfil will sich mit Escape from Tarkov messen, aber ohne Loot-Grind

Im Kern ist Exfil ähnlich wie Escape from Tarkov ein Extraction-Shooter. Ihr müsst also auf einer Map nicht nur Gegner erledigen, sondern am Ende auch wieder lebendig entkommen. Exfil bietet aber noch einen asymmetrischen Modus namens Rogue-Extraction: Dort muss ein kleines Team eine größere Streitmacht ausmanövrieren und schließlich mit gesammelten Infos flüchten.

Die Entwickler heben besonders den Realismus-Grad ihres Spiels hervor: In Exfil müsst ihr nicht nur mit Geschossabfall rechnen, sondern sogar mit Querschlägern und Durchschlagskraft. Letzteres ist natürlich abhängig von der Waffe und dem getroffenen Material.

Exfil ist aber noch nicht fertig. Seit knapp einem Monat befindet sich das Spiel im Early Access und verzeichnet 72 Prozent positive Rezensionen auf Steam. Das ist zwar solide, Exfil hat aber ein großes Problem: Kaum jemand spielt den Titel. Mehr als einhundert gleichzeitige Spieler hat Exfil nur an einem einzigen Tag kurz nach Release geknackt – bis jetzt.

Die Gratis-Aktion trägt bereits Früchte, Exfil hat ein neues Spielerhoch von 161 gleichzeitigen Usern und das Angebot ist gerade erst gestartet. Ob der Titel nach der Gratis-Aktion das Momentum jedoch halten kann und die Neuzugänge vom Kauf überzeugt hat, das bleibt natürlich abzuwarten. Am Montag, dem 3. Februar endet der kostenlose Zugang.

Aktuell konkurriert Exfil mit einer ganz anderen Shooter-Größe, die zu einem ähnlichen Zeitpunkt erschien und durchgängig kostenlos ist: Marvel Rivals ist zwar alles andere als realistisch und hat haufenweise Schnickschnack, frisst aber sicherlich dennoch viel Zeit von FPS-Fans. Warum der Hero-Shooter für Dimi Call of Duty in den Ruhestand versetzt hat, erfahrt ihr im Podcast oben.