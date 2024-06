Neues Spiel auf Steam kostet eigentlich 30 Euro, wird jetzt für kurze Zeit verschenkt

Nur noch heute könnt ihr euch Islands of Insight kostenlos auf Steam sichern.

Wenn ihr gerne eure grauen Zellen anstrengt und auf der Suche nach einem neuen Abenteuer seid, gibt es gute Neuigkeiten für euch. Das erst im Februar veröffentlichte Spiel Islands of Insight ist noch bis heute Abend kostenlos auf Steam erhältlich.

Das Puzzlespiel von Lunarch Studios und Publisher Behaviour Interactive hat seit seiner Veröffentlichung eine »sehr positive« Bewertung auf Steam erhalten und anlässlich eines großen Updates, das den Offline-Modus des Spiels einführt, könnt ihr euch Islands of Insight jetzt dauerhaft für lau sichern.

Die Aktion läuft bis zum 27. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit. Danach ist das Spiel wieder zum regulären Preis von 30 Euro erhältlich.

Das erwartet euch in Islands of Insight

In Islands of Insight schlüpft ihr in die Rolle eines Forschers, der eine friedliche Reise voller Rätsel erlebt. Eure Aufgabe ist es, diese zu lösen und die Geheimnisse der schwebenden Inseln zu entdecken.

1:59 Islands of Insight wird eins der wenigen Multiplayer-Spiele, die einfach nur chillig sind

Was euch im Spiel erwartet, fassen wir kompakt in der folgenden Liste für euch zusammen:

Spielwelt : Die Welt besteht aus geheimnisvollen Inseln, die im Himmel schweben. Jede Region soll atemberaubende Aussichten und antike Architektur bieten.

: Die Welt besteht aus geheimnisvollen Inseln, die im Himmel schweben. Jede Region soll atemberaubende Aussichten und antike Architektur bieten. Über 10.000 Rätsel : Euch erwartet eine Vielzahl von Rätseltypen, die organisch in die Landschaft eingebettet sind. Von perspektivischen Puzzles über 3D-Labyrinthe hin zu Logik- und umweltbezogenen Herausforderungen ist für jeden etwas dabei.

: Euch erwartet eine Vielzahl von Rätseltypen, die organisch in die Landschaft eingebettet sind. Von perspektivischen Puzzles über 3D-Labyrinthe hin zu Logik- und umweltbezogenen Herausforderungen ist für jeden etwas dabei. Fortschrittssystem : Mit jedem gelösten Rätsel verbessert ihr eure Fähigkeiten und schaltet neue Bereiche, Quests und Fähigkeiten frei.

: Mit jedem gelösten Rätsel verbessert ihr eure Fähigkeiten und schaltet neue Bereiche, Quests und Fähigkeiten frei. Story : Das Spiel erzählt eine Geschichte über Wissen und Erleuchtung, während ihr mehr über eure Herkunft und die Geheimnisse dieser Welt erfahrt.

: Das Spiel erzählt eine Geschichte über Wissen und Erleuchtung, während ihr mehr über eure Herkunft und die Geheimnisse dieser Welt erfahrt. Multiplayer: Ihr könnt die Welt sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspielermodus erkunden.

Neben der aktuellen Gratisaktion haben die Lunarch Studios auch die Einführung eines Offline-Modus angekündigt, der ab dem 9. Juli verfügbar sein wird. Dieser ermöglicht, das Spiel auch ohne Internetverbindung zu genießen.

Und dieser Modus soll auch das größte Problem des Spiels lösen: Denn während auf Steam viele das Spiel mögen, beschweren sich ebenso viele über die schlechte Serververbindung.