Neues Civilization für's Handy, aber der Hersteller versichert gleich: Keine Sorge um Civ 7!

Das neue Civ fürs Handy ist laut 2K keine Bedrohung für Civilization 7.

Still und heimlich hat sich ein neues, kostenloses Civilization in die Welt geschlichen, aber ihr braucht ein Smartphone dafür: Conquests and Alliances – 4X Empire Builder. Dieser Mobile-Titel erhielt vor wenigen Tagen ein Update, das die Kernmarke im Titel trägt: Civilization: Eras & Allies.

Allerdings versucht 2K mittels einer Pressemeldung sogleich vielleicht aufkommende Sorgen, dass Civilization 7s Entwicklung darunter leiden könnte, zu zerstreuen. Wir erklären euch, was der Publisher zum nächsten Teil für den PC zu sagen hat.

Firaxis Games arbeitet an Civilization 7

Als Teil unserer fortlaufenden Bemühungen, neue Zielgruppen zu erschließen und zu erweitern, ist

Civilization: Eras & Allies in begrenzten Gebieten im Soft-Launch. Wir arbeiten mit einem externen Partner zusammen, der sich auf soziale Strategiespiele für Mobilgeräte spezialisiert hat.

Das nach der berühmten Vorlage benannte Update wird, wie 2K ausführt, im Zuge eines sogenannten Soft-Launches veröffentlicht, was zum Beispiel heißt, dass es nicht zeitgleich weltweit, sondern in Wellen zugänglich gemacht wird.

Was ist jetzt mit Civilization 7? Wie das vorgestellte Zitat ausführt, arbeitet nicht Firaxis selbst an dieser Mobile-Variante, sondern externe Entwickler. Und weiter erklärt der Publisher:

Wie wir bereits Anfang des Jahres angekündigt haben, arbeitet Firaxis Games aktiv an der nächsten Version der legendären Civilization-Reihe.

1:32:10 Von Civilization 7 bis Jagged Alliance 3 - Strategie-Gipfel mit Maurice, Steinwallen & Writing Bull

Der obige GameStar-Talk lässt euch gemeinsam mit Experten des Genres in die Welt der Strategie eintauchen. In einer illustren Runde sprechen sie über die Genre-Vertreter von 2023 und spekulieren über alles, was da noch am Horizont zu erahnen ist.

Und wer auf der Suche nach zukünftigen Alternativen zur Civilization-Reihe ist, sollte sich die folgenden zwei Spiele nicht entgehen lassen.

Was denkt ihr über Conquests & Alliances: 4X RTS? Ist der Titel vielleicht was für euch oder spielt ihr ihn etwa sogar schon unterwegs? Glaubt ihr den Versicherungen von 2K oder habt ihr doch eure Zweifel, was Civilization 7 angeht? Was vermutet ihr, kommt da auf uns zu? Schreibt uns eure Gedanken und Meinung gerne in die Kommentare!