Neues E-Bike: Lemmo launcht neue Version des Lemmo One

So sieht das neue Lemmo-E-Bike aus. Der graue Kasten im Rahmen ist der Akku. Oberhalb zeigt euch ein kleiner Bildschirm an, wieviel Prozent Aufladung dieser besitzt. (Quelle: Hypaths GmbH)

Es gibt wieder Neuigkeiten vom E-Bike-Markt. Die Verantwortlichen der Marke Lemmo kündigten heute, am 06. März 2024, die neue Version ihres E-Bikes Lemmo One an.

Es ist ein Upgrade der 2022 erschienenen Erstversion des E-Bikes und wird dieses vollständig ersetzen.

Besitzer des älteren Modells kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Bei Bedarf kann hier ein sogenanntes Upgrade Kit erworben werden, um die Vorgängerversion aufzurüsten. Dazu gleich mehr.

Die wichtigsten Neuerungen des Lemmo One im Überblick

Kurzer Überblick zur Marke: Ursprünglich ging die Marke unter dem Namen Lemo ins Rennen und benannte sich später in Lemmo um: Light Electric Micro Mobility . Die Hypaths GmbH ist der Firmenname des Berliner Start-Ups.

Mit dem Lemmo One der ersten Generation stellten sie damals ein Modell vor, das per Knopfdruck den E-Motor vollständig entkoppelt und sich so bei Bedarf wieder in ein herkömmliches Bike verwandeln kann.

Jetzt geht ihr E+Bike in die zweite Runde. So sehen die Updates des neuen Lemmo One aus:

Drehmomentsensor : Der Sensor im Hinterrad soll auf die Tretbewegung des Fahrenden reagieren und so laut Hersteller ein intuitiveres, unterstütztes Fahrerlebnis liefern.

: Der Sensor im Hinterrad soll auf die Tretbewegung des Fahrenden reagieren und so laut Hersteller ein intuitiveres, unterstütztes Fahrerlebnis liefern. Verbesserte Sicherheit : Zusätzlich zum GPS im Smartpac soll ein im Rahmen integrierter Airtag für weitere Sicherheit sorgen. Über die Apple Wo Ist?-Funktion könnt ihr so im Zweifelsfall euer Bike verfolgen.

: Zusätzlich zum GPS im Smartpac soll ein im Rahmen integrierter Airtag für weitere Sicherheit sorgen. Über die Apple Wo Ist?-Funktion könnt ihr so im Zweifelsfall euer Bike verfolgen. Lenkerstange mit integrierter Smartphone - Halterung: Bei Bedarf könnt ihr euch jetzt zusätzlich eine Halterung mitbestellen, die ins Design eingearbeitet ist. Die entsprechende Halterung wird als zusätzliches Accessoire erhältlich sein.

- Bei Bedarf könnt ihr euch jetzt zusätzlich eine Halterung mitbestellen, die ins Design eingearbeitet ist. Die entsprechende Halterung wird als zusätzliches Accessoire erhältlich sein. Neuer Sattel : Ein weiteres, bestellbares Extra soll der neue Sattel sein. Er bietet eine versteckte Federung.

: Ein weiteres, bestellbares Extra soll der neue Sattel sein. Er bietet eine versteckte Federung. Verbesserte Fahrradklingel: Der Sound wurde überarbeitet

Links seht ihr das Smartpac, was zum Beispiel den Akku und Motorcontroller enthält. In der Mitte findet ihr den oben erwähnten Knopf, der euch den Motor entkoppelt und das E-Bike in ein normales Bike verwandelt. Rechts seht ihr das neue Feature des Lenkers, bei dem euer Smartphone nahtlos vom Lenker eingespannt werden kann. (Quelle: Hypaths GmbH)

Das neue Modell soll laut Lemmo rund 2400 Euro kosten und ist somit etwas günstiger als etwa das Cowboy 4 mit knapp 3000 Euro. Wir haben das Cowboy 4 und das VanMoof S5 übrigens testen können.

Upgrade für Altkunden: Wer bereits die erste Generation des Lemmo One aus dem obigen Video besitzt, kann nach Angaben der Firma ein Upgrade Kit bestellen.

Laut Lemmo besitzt ihr Bike-Design in der Hinsicht einen Vorteil: Da die wichtigsten elektrischen Komponenten vom Rahmen getrennt im sogenannten Smartpac verbaut sind, muss bei einem anstehenden Update nicht das ganze Fahrrad überholt werden.

Das haben sie aus dem Bankrott von VanMoof 1.0 gelernt

In der Vergangenheit haben E-Bike-Marken immer wieder mit Hürden gekämpft, so auch das alte Unternehmen VanMoof. Wir waren mit dem Team hinter Lemmo im Gespräch. Sie wollen einige Sachen besser machen, um dem gleichen Schicksal zu entgehen:

Eine wichtige Maßnahme besteht darin, sicherzustellen, dass unsere elektrischen Teile nicht in den Rahmen integriert sind, was die Wartung vereinfacht. [...] Für alle Lemmo-Teile führen wir einen großen Lagerbestand, um mögliche Engpässe zu vermeiden.

Außerdem scheint die verbesserte Version des Lemmo One nicht die einzige Neuigkeit zu bleiben. Auf die Frage nach ihrem Plan für die nächsten 12 Monate schreiben sie:

Wir werden mehrere neue Produkte auf den Markt bringen.

Es bleibt also spannend auf dem Markt der E-Bikes.