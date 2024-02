Neues Rainbow Six überraschend veröffentlicht, könnte aber kaum weiter vom Original entfernt sein

In Rainbow Six SMOL holt ihr viele bekannte Operator in euer Team - Caveira ist natürlich auch dabei.

Ubisoft hat mit Rainbow Six SMOL einen überraschenden neuen Ableger seiner langjährigen Taktik-Shooter-Reihe veröffentlicht, der sich in vielerlei Hinsicht von seinen Vorgängern unterscheidet.

Denn das exklusiv für Netflix-Abonnenten erhältliche Mobile-Spiel markiert einen ungewöhnlichen Schritt in der Entwicklung der Serie - oder man könnte wohlwollend sagen, es bietet eine frische Perspektive auf das Rainbow Six-Universum.

Rainbow Six geht neue Wege

Was ist das für ein Spiel? Mit Iso-Perspektive und einem cartoonartigen Stil bricht Rainbow Six SMOL mit der Tradition und präsentiert sich als Roguelite-Shooter für eure mobilen Endgeräte. Im Gegensatz zu früheren Teilen der Serie, die für ihre taktische Tiefe und realistische Darstellung bekannt sind, soll SMOL ein breiteres Publikum ansprechen, indem es eine »kleine, lustige, verrückte« Variante des Tom-Clancy-Universums bietet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ubisoft beschreibt das Spiel als eine Mischung aus Action und Strategie, in der ihr eine Gruppe von R6-Operatoren steuert, die verschiedene Missionen rund um den Globus ausführen. Jeder Operator hat seine eigenen Waffen, Boni und einzigartigen Fähigkeiten, sodass ihr für jede Mission das perfekte Team zusammenstellen müssen.

Rainbow Six SMOL zeichnet sich durch hochgradig zerstörbare Umgebungen aus, die es euch ermöglichen, Missionen auf unterschiedliche Weise anzugehen – entweder laut und mit brachialer Gewalt oder leise und überlegt. Das kennt ihr ja bereits aus Rainbow Six Siege.

Das Roguelite-Element bedeutet, dass der Tod eines Operators dessen permanenten Verlust nach sich zieht, was das Risiko in jeder Mission erhöht. Ihr könnt jedoch durch erfolgreich abgeschlossene Missionen Erfahrungspunkte und Credits sammeln, um neue Upgrades und Waffen für ihre Operatoren freizuschalten und sie so möglichst vor dem verfrühten Ableben zu schützen.

Das Spiel ist ausschließlich für bestehende Netflix-Abonnenten ohne weitere Kosten zugänglich - den Download findet ihr in der Netflix Mobile App.

Immerhin: Dafür bietet das Spiel aber auch ein vollwertiges Spielerlebnis ohne Ingame-Shop, Werbung und ähnliche Ärgernisse, die gerade bei Free2Play-Spielen im mobilen Bereich oft den Spielspaß trüben.