Deltarune heißt das nächste Spiel von Toby Fox, dem Entwickler von Undertale. Es kann kostenlos auf der dazugehörigen Webseite heruntergeladen werden. Noch ist aber unklar, worum es sich genau handelt. Es spielt aber im selben Universum wie Undertale.

Zum Download von Deltarune

Gestern kündigte der offizielle Twitter-Account an, dass in 24 Stunden irgendetwas passieren würde. Es sei noch nicht fertig, aber man werde es sehr, sehr interessant finden und man bräuchte einige Antworten, lautete die kryptische Nachricht. Vor wenigen Stunden dann wurde Deltarune enthüllt und wie der Name bereits andeutet, hat es etwas mit dem beliebten Ein-Mann-Projekt von Toby Fox zu tun. Deltrarune ist ein Anagramm für Undertale und kurz nachdem Spielstart wird auch klar warum.

Bekannte Charaktere wie Alphys oder Toriel treten auf und der Hauptcharakter erinnert an den Protagonisten aus Undertale - heißt hier jedoch Kris. In der Spielwelt scheinen Menschen und Monster auch friedlich zusammenzuleben. Es könnte sich also um die Vorgeschichte handeln. Möglicherweise spielt es aber auch nach einem der Enden von Undertale.

Wer das Rätsel lüften will, kann sich Deltarune einfach von der Webseite herunterladen und installieren. Der Windows Defender dürfte allerdings anspringen und von einer unbekannten App sprechen. Diese Meldung kann man getrost überspringen. Die Datei, die man dabei herunterlädt heißt übrigens »Survey-Program«, also Umfrage-Programm.