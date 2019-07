Wer in den 90ern alt genug war um Ego-Shooter zu spielen, dem dürfte Turok etwas sagen. Und wer einen Turok-Teil gespielt hat, weiß wiederum, dass es hier nicht gerade zimperlich zugeht: Hauptsächlich werden per Genmanipulation in Waffen verwandelte Dinos mit Miniguns und Plasmawerfern in ihre Einzelteile geschossen.

Ganz anders sieht es im neuen Turok-Spiel aus. Am 25. Juli erscheint bei Steam Turok: Escape from Lost Valley, ein putziges Adventure aus der Top-Down-Perspektive in farbenfroher Cartoon-Grafik. Statt an den Ego-Shootern im Turok-Universum, orientiert sich Escape from Lost Valley an der Comic-Vorlage aus den 1950er Jahren (und ist insofern näher dran am Original, als die brutalen Shooter, die wir kennen).

Indianer vs. Dinos

Ganz so harmlos wie die Optik suggeriert, soll es aber im neuen Turok nicht zugehen: »Trefft auf ikonische Kreaturen aus der Turok-Comic-Serie mit einem putzigen, aber auch gefährlichen Twist«, heißt es in der Spielbeschreibung des Herstellers.

»Meistert die Kunst von Messer und Bogen, um gegen die ebenso süßen wie tödlichen Feinde zu bestehen. Findet euren Weg durch einzigartige Landschaften und wählt die beste Waffe gegen den Feind vor euch.«

Der Trailer zu Turok: Escape from Lost Valley gibt einen ersten Einblick in das Gameplay und zeigt die verschiedenen Umgebungen. Die Reise führt den Helden durch dichten Dschungel, eisige Gebirge oder per Floß übers Wasser. Ihr findet das Video ganz oben in dieser Meldung.

Wer's doch lieber blutig mag: Turok 2 von 1998 erschien 2017 als Remaster-Version - und die ist richtig gut geworden! Weniger gut kam das Turok-Reboot von 2008 weg.

