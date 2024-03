Neues Update für Helldivers 2 lindert Frust rund um die härtesten Gegner des Spiels

Bile Titans sind schwer zu knacken. Bisher kam meist eine Railgun zum Einsatz, doch die kassierte einen Nerf.

Das neue Update für Helldivers 2 mit der Nummer 1.000.102 ist da und soll vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden dafür sorgen, dass die härtesten Gegner des Koop-Hits nicht mehr ganz so nervig sind.

Genauer gesagt ändert der Patch das Spawn-Verhalten von schwer gepanzerten Feinden, die gerade auf den Schwierigkeitsstufen 7 und darüber oft in Massen auftraten und für Frust im Endgame sorgten.

Betroffen sind in erster Linie die heranstürmenden Charger und die gewaltig hohen Bile Titans der Terminiden-Rasse.

Die beiden Gegnertypen sorgten mitunter für Sorgenfalten unter Fans, wie hier zu sehen:

Diese Szene ist kein Einzelfall: Auf Reddit und Social Media häuften sich zuletzt die Beschwerden über schier unbezwingbare Massen an gut gepanzerten Alien-Käfern.

»Unsere Absicht ist es, dass Spielergruppen immer eine Form von Panzerabwehr dabei haben sollten, aber nicht zu dem Grad, wie es bislang der Fall war«, heißt es in den Patch Notes.

Bei Chargern sollen außerdem nun gut platzierte Kopftreffer mit Sprengmitteln wirkungsvoller sein als zuvor – eine Reaktion der Macher auf das »Bein-Meta«, bei dem Spieler gezielt die kurzen Gliedmaßen der Charger ins Visier nahmen, anstelle der offensichtlichen Schwachpunkte.

