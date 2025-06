Statt Avengers bald X-Men: Marvel hat wohl seinen Regisseur für den wichtigsten Film seit Jahren gefunden

Yelena (Florence Pugh) hat gerade erfahren, dass Hugh Jackman wohl doch nicht mehr bis er 90 ist Wolverine spielt. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Von Fans und Kritikern geliebt, im Kino verschmäht: Thunderbolts* war für viele der beste Marvel-Film seit langer Zeit. Doch bislang konnte der Streifen gerade einmal 381 Millionen US-Dollar einspielen (via Box Office Mojo).

Bei einem geschätzten Budget von 180 Millionen US-Dollar samt mindestens gleich hohen Marketingkosten dürfte Thunderbolts* wenn überhaupt nur ganz knapp die Gewinnzone erreicht haben und gilt für Disney und Marvel somit als kommerzieller Flop.

Aber wie gesagt: Die Rezeption des Films ist außerordentlich gut. Deshalb dürfte es Marvel-Fans sehr freuen, dass der kommende X-Men-Film des MCU vom gleichen Regisseur umgesetzt wird.

Der letzte Schrei(er) im Hause Marvel

Jake Schreier wird seinem Namen nicht gerecht. Denn in Interviews und Behind-the-Scenes-Material zu Thunderbolts* wirkt der 43-jährige Regisseur sehr ruhig, fast schon schüchtern. Sein Handwerk beherrscht er aber, wie er mit seinem Marvel-Debüt eindrucksvoll bewiesen hat.

2:00 Im Trailer zu Thunderbolts drückt Marvel mächtig auf die Tränendrüse

Der Comicriese möchte deshalb auch trotz des mauen Einspielergebnisses an Schreier festhalten. Wie das Portal CBR mit Verweis auf Variety berichtet, soll Marvel Jake Schreier auf das sehr wichtige Comeback der X-Men angesetzt haben. Nach Spider-Man zählen die Mutanten zu den beliebtesten Figuren des Marvel-Kosmos. Entsprechend wichtig ist ein qualitativ überzeugender Film für das MCU.

Offiziell bestätigt wurde das Gerücht zwar noch nicht, Variety gilt, aber als bestens informiert und auch der Hollywood Reporter hat das Gerücht Anfang Juni bereits aufgegriffen. Somit ist davon auszugehen, dass hier mehr als nur ein Fünkchen Wahrheit drinsteckt.

Im Jahr 2028 sollen die Mutanten endlich ins Rampenlicht des MCU treten. Vorher wird zunächst noch mit Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars die derzeitige Multiverse-Saga abgeschlossen. Gut möglich, dass Marvel danach die altgediente Marke Avengers aus dem Rampenlicht nehmen und sich in Zukunft auf andere Gruppierungen wie die X-Men oder die Fantastic Four konzentrieren möchte.

Bald gibt's wieder mehr Marvel-Filme pro Jahr

Obwohl Disney erst im vergangenen Jahr auf die Bremse getreten ist und den Output an neuen Filmen und Serien bei Marvel reduziert hat, rückt der Medienriese offenbar schon wieder von diesem Plan ab. Für das Jahr 2028 sind nämlich bereits stolze vier MCU-Filme geplant. So viele Releases gab es zuletzt 2021 mit Black Widow, Shang-Chi, The Eternals und Spider-Man: No Way Home.

Welche vier Filme 2028 anlaufen sollen, ist noch nicht bekannt, das Kandidatenfeld lässt sich aber eingrenzen. So gilt Black Panther 3 als sehr wahrscheinlich, da sich das Projekt von Regisseur Ryan Coogler bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium befinden soll. Projekt Nummer zwei ist der X-Men-Film von Jake Schreier.