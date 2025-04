So ein Rollenspiel gibt es selten: In Nice Day For Fishing rettet ihr die Welt mit eurer Angelrute

Der tapfere Baelin stellt mit seiner Angel den Frieden auf der Welt wieder her.

Falls ihr euch das beim Betrachten des Artikelbilds fragt: Nein, wir haben uns nicht extra in die Cosplay-Montur geworfen. Bei dem sehr motivierten Herren handelt es sich um einen der Entwickler von Nice Day For Fishing. Ihr merkt also schon jetzt: Das Spiel besitzt jede Menge Humor.

Spielerisch wird aber auch einiges geboten. Das Team von FusionPlay und der Publisher Team17 haben anlässlich unserer großen FYNG Caggtus Show einen brandneuen Trailer gezeigt. Darin zu sehen: Viele Spielszenen und auch ein konkreter Releasetermin!

2:20 In Nice Day For Fishing baut ihr euer Dorf wieder auf, indem ihr gemütlich die Angel auswerft

Once upon a time in Honeywood …

Der Angler Baelin hat es nicht leicht. Eines Tages muss er feststellen, dass sein Heimatdorf in seiner Abwesenheit von finsteren Mächten dem Erdboden gleichgemacht wurde.

Statt einfach den Kopf ins Wasser zu stecken, wirft Baelin seine Angel aus. Denn das kann er, da macht ihm so schnell niemand was vor. Das Resultat ist ein kreatives Rollenspiel, dass es so auch nicht alle Tage zu spielen gibt.

Denn sobald Baelin seine Angelrute auswirft und ein Fisch anbeißt, müsst ihr in bester RPG-Manier Skills einsetzen, attackieren, blocken, parieren und ja, auch Zaubersprüche einsetzen. Seid ihr erfolgreich, winkt ein dicker Fang. Der bringt Baelin der Rettung seiner Heimat wieder ein Stück näher!

Screenshots zu Nice Day For Fishing

Rollenspiel mit Biss

Je voller euer Fangbuch ist, desto mehr Fähigkeiten könnt ihr freischalten, mit denen ihr noch stärkere Meeres- oder Seebewohner besiegen könnt. Durch gesammelte Erfahrungspunkte steigt Baelin natürlich auch im Level auf, wodurch sich seine Attribute steigern.

Haben wir schon die versunkenen Ruinen erwähnt, die ihr mit einem Magneten am Ende der Angelschnur nach Schätzen absucht? Oder die Questgeber, die zum Beispiel eine bestimmte Austernart von euch wollen? Oder den Aufbaupart des Spiels, der euch euer Dorf Stück für Stück herausputzen lässt?

Ach, ihr merkt schon: Nice Day For Fishing hat trotz seiner simplen 2D-Pixellook-Aufmachung einiges zu bieten. Wenn das Spiel euch jetzt am Haken hat, könnt ihr es auf Steam bereits auf die Wunschliste setzen. Lange ist es bis zum Release nicht mehr hin, am 29. Mai 2025 geht der Angelspaß los.

Wir haben es eingangs schon erwähnt: Derzeit läuft unser großes FYNG-Event anlässlich der Caggtus-Messe in Leipzig, die vom 11. bis 13. April 2025 stattfindet.

Wir haben ein randvolles Streaming-Programm für euch gebastelt und ergänzen das Spektakel durch allerlei Live-Talks, Previews und noch vieles mehr. Im obigen Kasten haben wir euch eine ganze Palette an spannenden Lesetipps verlinkt.