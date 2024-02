Nicolas Cage will unbedingt in Star Trek mitspielen und der Picard-Chef »würde dafür sogar töten«

»Captain Cage, auf die Brücke!« - Hören wir irgendwann diese Zeile in einem Star-Trek-Film? Bildquelle: Lionsgate

Nicolas Cage kann auf eine belebte Vergangenheit als Schauspieler zurückblicken, weil er quer durch alle Genres hinweg bereits in Rollen geschlüpft ist. Er hat schon einen Schweine-Liebhaber, Schatzsucher, Mädchenschwarm, Revolverhelden und Superman höchstpersönlich gespielt.

Sogar sich selbst hat Cage in einem Film verkörpert. Ein Traum blieb ihm bis heute aber unerfüllt: In Star Trek mitspielen! Die Zeichen dafür, dass das aber irgendwann noch klappt, stehen vielleicht gar nicht mal so schlecht.

Nicolas Cage will auf die Brücke der Enterprise

Was sagt Cage zu Star Trek? Erst vor Kurzem hatte sich der Schauspieler zum wiederholten Male als Trekkie geoutet. Gegenüber Screenrant offenbart er auch, dass es bereits lose Gespräche gegeben hat:

Es gab ein paar Telefongespräche. Ich weiß nicht, ich müsste erst ein Drehbuch sehen. Es müsste etwas sein, dem ich meinen eigenen Stempel aufdrücken könnte, das ein bisschen Pepp und einen gewissen Funken hat. Ich würde nicht einfach irgendetwas machen wollen, weil ich so viel Liebe für das Franchise empfinde.

Nicolas Cage hat auch einen konkreten Einsatzort im Sinn, an dem er seinen Dienst bei der Sternenflotte antreten möchte: die ikonische USS Enterprise.

Ich möchte auf der Enterprise sein. Idealerweise müsste ich in irgendeiner Funktion auf der Enterprise sein. Ich will nicht auf einem Satelliten im Weltraum schweben! Ich will auf der Brücke sein, aber sie müssen es [ein Konzept] zu mir bringen.

2:16 Butcher's Crossing: Im neuen Western begibt sich Nicolas Cage auf eine wahnsinnige Büffeljagd

Picard-Chef hat schon eine Rolle für Nicolas Cage

Einen großen Fürsprecher für seine Zeit auf der Enterprise hat Nicolas Cage bereits gefunden: Terry Matalas, Drehbuchautor und Showrunner der Star-Trek-Serie Picard, hat auf dem roten Teppich bei den Saturn Awards gegenüber Screenrant schon seine Idee für die Rolle von Cage verraten:

Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich dafür töten würde. […] Ich würde ihn gerne zu einem Bösewicht machen. Das wäre außergewöhnlich. Star Trek ist bekannt für seine wirklich starken, interessanten, übermenschlichen Bösewichte, und [Nicolas Cage] dabei zuzusehen, wie er auf einem Raumschiff die Szene aufmischt, wäre ziemlich spektakulär. […]

Nicolas Cage als lebhafter Bösewicht in einem Star-Trek-Film? Viele Fans des für sein Overacting berühmten Schauspielers würden wohl sofort unterschreiben. Trekkie-Fans indes könnten Zweifel hegen, ob Cages meist extrovertiertes Spiel zum eher ernsten Franchise passt.

Letzten Endes hat aber auch Terry Matalas kein Wort bei dieser Entscheidung mitzureden. Denn bei dem sich derzeit angeblich in der Produktion befindlichen Star Trek 4 (der Reboot-Reihe von J. J. Abrams) soll Matalas zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht involviert sein.

Fans von Star Trek und Nicolas Cage müssen also abwarten und acamarianischen Brandy trinken. Immerhin bekommen sie in den nächsten Jahren neben dem gemunkelten Star Trek 4 auch noch ein fast vergessenes Spin-off sowie einen weiteren Film von einem Star-Wars-Regisseur.

Nicht nur Nicolas Cage träumt von Star Trek. Auch Kult-Regisseur Quentin Tarantino hat bereits ernsthafte Pläne für einen eigenen Film gehegt, diese dann aber wieder wegen eines skurrilen Grundes verworfen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel. Würdet ihr euch über Cage als Bösewicht freuen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!