Star Trek: Es kommt (noch) ein neuer Film und dabei ist ein Regisseur der besten Star-Wars-Serie an Bord

Mittlerweile sind fast acht Jahre seit Star Trek Beyond und damit dem bis dato letzten Kinofilm des Sci-Fi-Universums vergangen.

Seit knapp acht Jahren werden Trekkies von einer Durststrecke geplagt - zumindest, was neue Star-Trek-Filme angeht. Denn TV-Serien gab es in letzter Zeit nicht zu knapp. Offenbar steht aber auch Kino-Fans eine neue Blütezeit bevor, was Star Trek auf der großen Leinwand angeht.

Denn laut einem Bericht von Deadline und auch The Hollywood Reporter befindet sich jetzt ein neuer Film in Arbeit, der eine bisher unbekannte Facette des Star-Trek-Universums beleuchten soll: Das Projekt wird von J.J. Abrams Produktionsstudio Bad Robot entwickelt und soll Jahrzehnte vor den Ereignissen des Star-Trek-Reboots von 2009 spielen.

Was wir bisher über den neuen Star Trek wissen

Was genau das bedeutet? Darüber lässt sich diskutieren. Denn ob damit die Vergangenheit von James Kirk (Chris Pine) oder sogar dessen Vater George Kirk (Chris Hemsworth) gemeint ist, geht daraus nicht hervor. Ebenso entstand die neue Kelvin-Timeline erst im Verlauf des 2009er-Reboots: Damit könnte sich das Prequel in der Kelvin-Timeline oder aber auch dem originalen Star-Trek-Universum abspielen.

Fest steht aber zumindest schon einmal: Für die Regie des neuen Star-Trek-Films befindet sich Toby Haynes im Gespräch. Und der ist für Sci-Fi-Fans natürlich kein Unbekannter: Bei der ausgezeichneten Andor-Serie, die als das bisher beste Star-Wars-Projekt für Disney Plus gilt, führte Haynes bei sechs von insgesamt 12 Folgen Regie.

Für das Drehbuch des Star-Trek-Prequels ist wiederum Seth Grahame-Smith (The Lego Batman Movie, Abraham Lincoln Vampirjäger) verantwortlich. Informationen bezüglich des Casts und zu einem möglichen Produktionsstart oder gar dem Release-Termin gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Wie steht es eigentlich um Star Trek 4?

In Anbetracht dieser Nachricht fragt sich vielleicht der ein oder andere Trekkie, wie es mit der Zukunft von Star Trek aussieht? Tatsächlich will Deadline ebenfalls in Erfahrung gebracht haben, dass sich auch Star Trek 4 weiterhin in Entwicklung befindet. Allerdings gibt es dazu im Moment nicht viel mehr zu sagen.

Nach Star Trek Beyond arbeitete Noah Hawley (Fargo) bis Ende 2020 an der Fortsetzung, bis August 2022 war dann Matt Shakman (WandaVision) involviert. Allerdings verließ Shakman das Projekt, um für das Marvel Cinematic Universe den Reboot der Fantastic Four in Szene zu setzen. Zwischenzeitlich arbeitete sogar Quentin Tarantino an seinem persönlichen (und härteren) Abenteuer im Star-Trek-Universum.

Mittlerweile verriet übrigens Sir Patrick Stewart, dass er vielleicht sogar selbst für einen neuen Star-Trek-Film zurückkehrt. Nach drei Staffeln seiner persönlichen Solo-Serie will er sich damit endgültig von Jean-Luc Picard verabschieden. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr von den Plänen um einen neuen Star-Trek-Film, der als Prequel fungiert: Freut ihr euch über die Ankündigung oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was würdet ihr euch für die Zukunft von Star Trek in Kino und TV wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!