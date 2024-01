Star Trek: Nach 5 Jahren Warten kommt tatsächlich ein fast vergessenes Spin-off, aber anders als gedacht

Besser spät als nie: Philippa Georgiou bekommt jetzt doch noch ihr Spin-Off im Star-Trek-Universum. Bildquelle: Paramount

Section 31 kommt! Ja, wirklich. Ursprünglich wurde das Spin-off als Solo-Serie für Philippa Georgiou nach Star Trek: Discovery schon 2019 angekündigt. Doch die Corona-Pandemie machte den Produktionsplänen einen Strich durch die Rechnung und seitdem sitzen Trekkies auf dem Trockenen.

Section 31 wird jetzt ein Film und keine TV-Serie

Jetzt - ganze fünf Jahre später - geht es nun endlich mit Section 31 los. Star-Trek-Fans müssen sich dabei aber auf eine gravierende Änderung einstellen: Das Spin-off wird nicht wie ursprünglich geplant eine TV-Serie, sondern stattdessen ein Film.

Der offizielle Drehstart wurde nun für den 30. Januar 2024 verkündet. Wann genau Section 31 in den Kinos und/oder bei Streamingdiensten (konkret Paramount+) landet, ist aktuell nicht bekannt. Für die Regie ist Star-Trek-Veteran Olatunde Osunsanmi (Discovery, Short Treks) verantwortlich, während Alex Kurtzman als Produzent involviert ist.

Neben Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) stoßen Omari Hardwick (Power), Kacey Rohl (Hannibal), Sam Richardson (Ted Lasso), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) und James Hiroyuki (Barry).

Falls ihr euch fragt, worum es in Section 31 überhaupt geht: Dabei geht es um eine geheime Division der Sternenflotte, der sich Philippa Georgiou (Michelle Yeoh) anschließt. Wer Star Trek: Discovery gesehen hatte, dürfte sich aber daran erinnern, dass es sich nicht um die richtige Georgiou handelt, sondern ein böses Gegenstück aus der Spiegel-Dimension.

An der Seite von Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) wandelte sich der ehemalige Warlord allerdings im Verlauf der Serie zu so etwas wie einem ... heldenhaften Charakter. Der Film Section 31 folgt noch Georgiou, nachdem sie sich der Sternenflotte-Division angeschlossen hat, aber auch, wie sie sich mit ihrer Vergangenheit konfrontieren muss.

Übrigens handelt es sich bei Section 31 nicht um den einzigen neuen Star-Trek-Film, der sich aktuell in Entwicklung befindet. Patrick Stewart soll als Jean-Luc Picard noch ein Solo-Abenteuer fürs Kino spendiert bekommen, während auch an einem neuen Prequel gearbeitet wird. Währenddessen lässt Star Trek 4 weiter auf sich warten.