Ninja Turtles - Plant Paramount mit einem Reboot der Filmreihe?

Paramount kündigt einen neuen Ninja Turtles-Kinofilm an. Obwohl sich erneut Michael Bay (Transformers-Reihe) für die Produktion verantwortlich zeigt, ist nicht klar, ob es nun doch eine Fortsetzung seiner beiden ersten Filme wird oder der Beginn einer Neuauflage der Reihe. Eine offizielle Bestätigung für ein Reboot gibt es zwar nicht, dennoch spricht einiges dafür.

Sequel oder Reboot der Filmreihe?

Nach dem Kinohit Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) mit knapp 500 Mio. Dollar Kino-Einnahmen weltweit, kam zwei Jahre später das Sequel Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows in die Kinos. Jedoch spielte das zweite Abenteuer mit Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello gerade einmal die Hälfte des ersten Films ein und so wurde der geplante dritte Teil auf Eis gelegt.

Teenage Mutant Ninja Turtles - Bilder aus dem Kinofilm ansehen

Drehbuchautor gefunden, Regisseur wird noch gesucht

Für den neuen Ninja Turtles-Kinofilm nach den gleichnamigen Comics aus den 80er Jahren soll der noch wenig bekannte Drehbuchautor Andrew Dodge (Bad Words) die Vorlage schreiben. Gleichzeitig beginnt die Suche nach einem Regisseur.

Da in der Ankündigung auch keine Besetzung bestätigt wurde, scheint es nun doch auf eine Neuauflage der Filmreihe über die Pizza-liebende Mutanten-Schildkröten hinauslaufen, die in Kanalisation New Yorks leben und gegen die Verbrecher der Stadt kämpfen. Nun stellt sich die Frage, wie ein Reboot aussehen könnte. Einen Release-Termin gibt es zu diesem frühen Zeitpunkt der Produktion jedenfalls noch nicht.

Zum Spiel TMNT: Mutants in Manhattan:Das muss besser werden!