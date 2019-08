Fast zwei Wochen sind ins Land gegangen, seit der weltbekannte Fortnite-Streamer Tyle »Ninja« Blevins von der Amazon-Plattform Twitch auf Mixer von Microsoft gewechselt ist. Seitdem ist sein alter Twitch-Kanal mit 14,5 Millionen Followern offline. Das will Twitch jetzt aber für sich nutzen, und wirbt deshalb für andere populäre Streamer.

Da diese Empfehlungen allerdings auf einem Algorithmus basieren, tauchte darunter für kurze Zeit auch ein Kanal auf, der pornografische Inhalte streamte. Da der Porno-Kanal auch noch ziemlich viele Zuschauer anzog, war er für die Zeit seines Bestehens die Top-Empfehlung auf Ninjas altem Kanal. Twitch reagierte natürlich darauf und der Kanal war schnell permanent gebannt. Trotzdem war Blevins von der Aktion nicht begeistert - und das nicht nur aufgrund des Inhaltes.

Auf Twitter veröffentlichte der Streaming-Star prompt ein Video, in dem er sich bei seinen Zuschauern für die Empfehlung entschuldigte und Twitch vorwarf, er sei der einzige Streamer, dessen Kanal nach seiner Abkehr für Werbung von anderen Kanälen genutzt würde und dass er dabei kein Mitspracherecht hatte.

Der pornografische Inhalt ist gerade auch deshalb äußerst problematisch, da Ninja als Fortnite-Streamer Karriere gemacht hat. Ein Spiel, das hauptsächlich an ein jüngeres Publikum gerichtet ist. In Deutschland wurde der Battle-Royale-Modus beispielsweise erst kürzlich mit einem USK-12-Siegel versehen.

Kurz nachdem Ninja sich in seinem Video über die Werbung und dem Umgang seinen Kanal beschwerte, meldete sich Emmett Shear zu Wort, der Geschäftsführer von Twitch. In einer Reihe an Tweets erklärte er das Vorgehen der Plattform und entschuldigte sich persönlich bei Ninja.

