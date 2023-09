Neues Donkey Kong, Mario und mehr.: Die spannendsten Ankündigungen der Nintendo Direct

Was wurde gezeigt? Wann können wir es spielen? Wir erklären es euch.

Puh, es ist vorbei. Die September-Ausgabe der Nintendo Direct ist beendet. Wir liegen zwar im Fan-Delirium, schaffen es aber noch gerade so, diese Zeilen zu tippen. Euch geht es doch bestimmt nicht viel besser, wenn euer Herz im Pilzkönigreich, in Hyrule, auf dem Planeten Zebes oder in einem anderen Nintendo-Universum verwurzelt ist, oder?!

Welche Spiele wurden gezeigt? Wir haben das komplette Infopacket für euch geschnürt. Hüpft auf euren Yoshi und los geht's!

2:35 Paper Mario: Die Legende vom Äonentor - Rollenspiel-Klassiker kehrt im neuen Gewand zurück

Genre: Rollenspiel | Release: 2024 | Entwickler: Nintendo

Es - ist - passiert! Nachdem unzählige Fans der Paper-Mario-Reihe viele Jahre (und einige enttäuschende Serienteile) abwarten mussten, wird nun endlich der für viele beste Eintrag in runderneuerter Optik zurückkehren.

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor ist der zweite Teil der Reihe und schickt Mario auf ein riesiges Abenteuer durch zig verschiedene Areale voller unvergesslicher Charaktere, anspruchsvoller Rundenkämpfe und einer sehr guten Handlung, die von Kennern bis heute gelobt wird.

Noch ist unklar, welche Neuerungen abseits der Grafik auf uns warten. Der Trailer deutet aber durchaus ein paar brandneue Story-Inhalte an, sodass auch Veteranen einen weiteren guten Grund haben dürften, erneut zuzuschlagen.

Weitere Spiele der Nintendo Direct

Es wurden so viele Titel gezeigt, dass wir nicht alle aufzählen können. Wir haben uns deshalb auf die in unseren Augen für die meisten von euch spannendsten Spiele konzentriert - und selbst das sind noch mehr als genug!

Tomb Raider 1 - 3 Remastered

1:05 Tomb Raider 1-3 Remastered: Lara Croft kehrt auf die Nintendo Switch zurück

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 14. Februar 2024

Lara Croft kehrt zurück, aber nicht in Form eines neuen Teils, sondern als Remaster der ersten drei Teile aus den 90er-Jahren! Was wir also schon jetzt sagen können: Ja, die Optik ist und bleibt altbacken. Was man den Machern des Remasters aber durchaus zugestehen muss: Sie haben sichtlich versucht, alles aus dem technischen Grundgerüst herauszuholen.

Mario vs. Donkey Kong

1:51 Mario vs. Donkey Kong - Der Klassiker kehrt 2024 auf die Nintendo Switch zurück

Genre: Jump&Run

Jump&Run Release: 16. Februar 2024

Erinnert ihr euch noch an das uralte Game-Boy-Spiel von Anfang der 90er-Jahre, in dem Mario in zahlreichen Levels irgendwie zu Donkey Kong und der entführten Pauline gelangen muss? Genau dieses Spielprinzip erwartet euch in diesem geistigen Nachfolger. Sieht nicht unbedingt nach dem großen Mammutspiel aus, könnte aber durchaus für ein paar launige Stunden sorgen.

Super Mario RPG

1:23 Super Mario RPG - Neues Gameplay zum Switch-Rollenspiel

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 17. November 2023

Bald schon kehrt das Kult-Rollenspiel aus dem vergangenen Jahrtausend auf eure Switch-Bildschirme zurück. Gemeinsam mit einer Schar mutiger Gefährten muss Mario die sogenannte Smithy-Gang stoppen und sieben Sternenteile zurückholen. Vor allem die taktisch anspruchsvollen Kämpfe konnten schon damals im Original überzeugen.

Prinzessin Peach: Showtime!

2:38 Princess Peach: Showtime! - Endlich hat das Spiel einen Namen und zeigt Gameplay

Genre: Das könnte alles sein!

Das könnte alles sein! Release: 22. März 2024

Auf der Direct hat Nintendo auch überraschend viel Material zum brandneuen Prinzessin-Peach-Spiel gezeigt. Das hat nun auch einen Titel, nämlich Prinzessin Peach: Showtime!, und erinnert in den ersten Gameplay-Ausschnitten an eine interessante Mischung aus Luigis Mansion (das Spiel scheint in einem einzigen, großen Theater stattzufinden) und neueren Paper-Mario-Teilen (einige Action-Adventure-Einlagen sind zu sehen). Wie findet ihr das Gezeigte?

Luigi's Mansion 2 HD

2:04 Luigi's Mansion 2 HD - Im kommenden Jahr könnt ihr euch wieder mit Luigi gruseln

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: Sommer 2024

Brrr, läuft euch auch ein kalter Schauer über den Rücken? Nein? Dann habt ihr bestimmt noch nicht den neuesten Gameplay-Trailer zur HD-Neuauflage von Luigi's Mansion 2 gesehen! Darin verschlägt es den oft belächelten aber doch ziemlich coolen Bruder von Mario wieder in ein verspuktes Gebäude. Viele Geister warten darauf, von Luigi mit eurer Hilfe eingefangen zu werden.

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück

1:14 Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück - und ein neuer Gameplay-Trailer gleich dazu

Genre: Adventure

Adventure Release: 6. Oktober 2023

Pika, Pika! Pi-Pika-Pi! Versteht ihr kein Wort? Macht nichts, denn die gelbe Elektromaus kann in diesem Switch-Spiel endlich in unserer Sprache mit uns quatschen. Das ist auch bitter nötig, denn gemeinsam mit Ashs Langzeit-Kumpane gilt es, einen vertrackten Kriminalfall zu lösen. Ihr müsst also Rätsel entschlüsseln, Hinweisen nachgehen - das volle Programm, nur eben mit den weltberühmten Taschenmonstern.

Mario Kart 8 Deluxe - Booster Pass - Welle 6

1:06 Mario Kart 8 Deluxe - Die finale Welle 6 enthüllt im Trailer neue Charaktere

Genre: Rennspiel

Rennspiel Release: Winter 2023

Inzwischen platzt der Strecken- und Charakter-Katalog in Mario Kart 8 Deluxe fast aus allen Nähten. Ein paar kommen noch hinzu, dann ist endgültig Schluss! Im Winter 2023 gesellen sich noch einmal mehrere altbekannte Nintendo-Maskottchen in die Startaufstellung, unter anderem Diddy Kong und Pauline. Auch neue Strecken wird es geben, bislang bestätigt ist nur Wii Daisy Circuit aus, ihr ahnt es, Mario Kart Wii.

Und noch ein paar weitere Spiele

Okay, okay, es reicht langsam. Unsere Finger schmerzen schon. Wisst ihr was, hier ist eine Liste weiterer potenzieller Kleinodien:

F-Zero 99: An den SNES-Klassiker angelehntes Battle-Royale-Rennspiel, in dem 99 Kontrahenten gegeneinander antreten und sich gegenseitig demolieren.

An den SNES-Klassiker angelehntes Battle-Royale-Rennspiel, in dem 99 Kontrahenten gegeneinander antreten und sich gegenseitig demolieren. Another Code: Recollection: Die Neuauflage zweier Rätselspiele vom Nintendo DS. Knobeln, erkunden, Gespräche führen - das Übliche.

Die Neuauflage zweier Rätselspiele vom Nintendo DS. Knobeln, erkunden, Gespräche führen - das Übliche. SaGa Emerald Beyond: Japanisches Rollenspiel mit schrillen Figuren und komplexen Taktikkämpfen.

Japanisches Rollenspiel mit schrillen Figuren und komplexen Taktikkämpfen. Battle Crush: Online-Battle-Royale, das in Sachen Optik sehr an Fortnite erinnert.

Online-Battle-Royale, das in Sachen Optik sehr an Fortnite erinnert. Wartale: Ein Open-World-Fantasy-Rollenspiel mit taktischen Kämpfen. Klingt nicht so wirklich nach einem Spiel für die Nintendo Switch, sieht aber durchaus spannend aus.

Ein Open-World-Fantasy-Rollenspiel mit taktischen Kämpfen. Klingt nicht so wirklich nach einem Spiel für die Nintendo Switch, sieht aber durchaus spannend aus. Unicorn Overlord: Ein weiteres JRPG, das sich an Kenner des Genres richtet.

Ein weiteres JRPG, das sich an Kenner des Genres richtet. Among Us: Der Indie-Hit kehrt mit einer brandneuen Insel-Map zurück, zuerst auf der Nintendo Switch.

Der Indie-Hit kehrt mit einer brandneuen Insel-Map zurück, zuerst auf der Nintendo Switch. Bandle Tale: A League of Legends Story: Ein sehr knuffiges Action-Adventure im LoL-Universum. Ihr sammelt Ressourcen, craftet euch daraus Upgrades und löst Quests.

A League of Legends Story: Ein sehr knuffiges Action-Adventure im LoL-Universum. Ihr sammelt Ressourcen, craftet euch daraus Upgrades und löst Quests. Song of Nunu: A League of Legends Story: Ein 3D-Platformer, der ebenfalls im beliebten LoL-Kosmos angesiedelt ist.

A League of Legends Story: Ein 3D-Platformer, der ebenfalls im beliebten LoL-Kosmos angesiedelt ist. WarioWare MoveIt!: Der neueste Teil der beliebten Multiplayer-Sause bietet über 200 neue Minispiele.

Der neueste Teil der beliebten Multiplayer-Sause bietet über 200 neue Minispiele. Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes : Hatten wir heute schon einmal ein JRPG? Was, so oft? Okay, dann lest bitte einfach ein paar Zeilen weiter oben.

: Hatten wir heute schon einmal ein JRPG? Was, so oft? Okay, dann lest bitte einfach ein paar Zeilen weiter oben. Eastward: Octopia: Das beliebte Action-Adventure erhält einen DLC, der zuallererst auf der Nintendo Switch erscheint, und zwar im Winter 2023.

Das beliebte Action-Adventure erhält einen DLC, der zuallererst auf der Nintendo Switch erscheint, und zwar im Winter 2023. Dave the Diver: Der Indie-Hit dieses Jahres lädt ab dem 26. Oktober 2023 auch auf der Nintendo Switch zum Tauchgang ein.

Welches der gezeigten oder gar neu angekündigten Spiele war euer persönliches Highlight dieser Nintendo Direct? Wie bewertet ihr das Event insgesamt? Seid ihr rundum zufrieden, seid ihr bitterböse enttäuscht oder findet ihr euch irgendwo zwischen diesen beiden Extremen wieder? Wir sind gespannt, also schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!