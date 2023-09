Überraschung: Zelda soll nun doch verfilmt werden - und das sogar gleich zweimal

Angeblich soll The Legend of Zelda nun doch verfilmt werden. Möglicherweise hat der Illumination-Chef uns angeflunkert.

In so gut wie jedem Zelda-Spiel muss Link seine Prinzessin und das Land Hyrule auf ein Neues vor Ganondorf retten. Irgendwo dazu lässt sich sicherlich eine Parallele zu immer wieder hoch kochenden Gerüchten um einen Zelda-Kinofilm finden. Denn angeblich sollen gleich zwei davon kommen und das klingt fast schon zu gut, um wahr zu sein.

Link und Zelda gleich zweimal im Kino?

Was genau besagt das Gerücht? Neuen, aber durchaus vertraut klingenden Gerüchten zufolge soll ein Zelda-Animationsfilm von Illumination kommen, die bereits den sehr erfolgreichen Mario-Film auf die große Leinwand brachten.

Parallel dazu ist angeblich auch noch ein Live-Action-Adaption geplant, die super ernst ausfallen und in ihrem eigenen, von den Animationsfilmen losgelösten Universum spielen sollen.

Wann die jeweiligen Projekte erscheinen könnten und wer genau dabei involviert wäre, ist aktuell allerdings nicht bekannt. Mehr Infos zu den potenziellen Zelda-Filmen gehen aus den Gerüchten nicht hervor.

Woher stammt das Gerücht? Die neuen Spekulationen um gleich zwei Zelda-Filme lassen sich auf eine Unterhaltung von Caleb Williams und MyTimeToShineHello auf X (ehemals Twitter) zurückführen. Gerade Letzterer gilt mittlerweile als glaubwürdige Quelle im Film- und TV-Bereich und scheint auf zahlreiche Insider-Informationen zurückgreifen zu können.

Wie glaubwürdig ist das Gerücht? Natürlich sollten sich Fans nicht zu früh freuen und erst mal eine offizielle Bestätigung abwarten, denn in der Vergangenheit kochten immer wieder Gerüchte um potenzielle Zelda-Filme hoch, die sich bis heute nie bewahrheiten sollten. Außerdem dementierte erst vor wenigen Wochen der Illumination-Chef persönlich entsprechende Spekulationen.

Doch wirklich abwegig klingt die Idee einer Zelda-Verfilmung (beziehungsweise von zwei) eigentlich nicht. Immerhin handelt es sich um eine von Nintendos ältesten und lukrativsten Marken und erst kürzlich zeigte Super Mario Bros. wie viel Geld eine Adaption fürs Kino machen kann. Dass auf diesem Erfolg aufgesattelt wird, wirkt damit wie eine logische Konsequenz.

Was haltet ihr von den neuen Gerüchten um gleich zwei mögliche Zelda-Verfilmungen: Würdet ihr euch darüber freuen, dass die altgediente Spielereihe auch über die große Leinwand flimmert? Oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für ein Videospiel hat eurer Meinung nach einen Film oder eine TV-Serie verdient? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!