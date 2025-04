»Das ist episch!« - Hollywood-Star Paul Rudd macht 34 Jahre später wieder Werbung für eine Nintendo-Konsole

Nintendo und Paul Rudd, diese Kombination gab es bereits vor 34 Jahren. Bildquellen: Disney / Marvel / Nintendo

Manche Werbespots genießen Kultstatus. Vor allem Nintendo ist in den 1990ern auf viele schräge Ideen gekommen, die im Laufe der Zeit immer witziger anzuschauen sind. Beweisstück A: Der Zelda-Tanz.

Beweisstück B: Der SNES-Teenager. Der Jüngling mit der tollen Haarpracht, der im Jahr 1991 aus dem Staunen über die brachiale Power des Super Nintendo nicht mehr herauskam, war damals noch ein Unbekannter. Heute ist Paul Rudd ein Hollywood-Star.

Hier, schnuppert an der Nostalgietube:

We’re back together again

Der 56-Jährige Rudd ist sich nie zu schade, über sich selbst zu lachen. Das beweist er jetzt, indem er 34 Jahre später noch einmal in die Rolle des SNES-Teenies schlüpft - oder sagen wir besser: Des Switch-2-Mannes.

Statt des damaligen SNES-Mottos Now You're Playing With Power lautet der neue Slogan im Jahr 2025 Now You're Playing Together . Der Grund liegt auf der Hand: Dank des neuen GameChat-Features der Nintendo Switch 2 könnt ihr eure Freunde nicht nur hören, sondern beim gemeinsamen Spielen auch sehen.

Die GameChat-Funktionalität steht auch bei der Rückkehr von Paul Rudd in seine zu Unrecht nicht mit einem Oscar prämierten Rolle im Fokus. Schaut selbst:

1:30 34 Jahre später: Paul Rudd macht wieder Werbung für eine Nintendo-Konsole

Voll ins Schwarze bei den Fans

Selten haben wir so viel Spaß dabei, die Kommentarsektion bei YouTube zu durchforsten, wie bei diesem Video. Denn die Nintendo-Fans haben sichtlich Freude an dem selbstironischen Comeback von Paul Rudd:

Das ist EPISCH. 💪

Ein wirklich witziger Rückblick!

Das ist so wohltuend und niedlich.

Das ist der Werbejunge aus den 90ern. Er ist erwachsen geworden.

Jetzt verstehe ich, warum Mario Kart World so teuer ist. Nintendo muss all diese Schauspieler irgendwie bezahlen.

Ein weiterer Kommentar hat uns zum Lachen und Weinen zugleich gebracht: Wir haben eine Fortsetzung des Super-Nintendo-Werbespots mit Paul Rudd bekommen, bevor ein weiterer GTA 6-Trailer erscheint.

Uff, ja, das ist hart. Das Warten auf GTA 6 scheint kein Ende zu nehmen, Neuigkeiten werden herbeigesehnt. Bis die kommen, hat unsere Expertenrunde bestehend aus Heiko, Leya und Julius darüber fachgesimpelt, was Rockstars nächstes Epos besser machen muss als der Vorgänger. Den Talk haben wir euch oben verlinkt, ebenso wie weitere Artikel zur Nintendo Switch 2.