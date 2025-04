Bestätigt: Die Switch 2 verzichtet auf ein Feature, auf das Nintendo-Fans schon seit Jahren hoffen

Für Trophäenjägerinnen- und Jäger wird die Switch 2 wohl die falsche Konsole.

Mir dem baldigen Release der Switch 2 hatten einige Fans die Hoffnung, dass endlich Erfolge in das Nintendo-Ökosystem eingeführt werden - ähnlich, wie es sie auf der Xbox oder der PlayStation bereits seit vielen Jahren gibt. Der japanische Publisher erstickt diesen Traum nun jedoch im Keim.

Doch werft eure Flinte noch nicht vollständig ins Korn, denn für Trophäenjägerinnen und -jäger gibt es zumindest einen klitzekleinen Grund zur Freude.

Da bleibt kein Interpretationsspielraum

Darum geht's: Bei PlayStation, Xbox und auch einigen Anbietern am PC könnt ihr Trophäen und/oder Punkte sammeln, indem ihr bestimmte Aufgaben in euren Spielen erledigt. Ein solches System wünschen sich einige Spielerinnen und Spieler seit einiger Zeit auch für Nintendo-Konsolen.

Klare Antwort: Da während der Nintendo Direct am 2. April 2025 nicht auf das Thema Erfolge eingegangen wurde, fragte die News-Plattform Polygon einfach selbst bei Nintendo nach, ob etwas in die Richtung geplant sei. Bereits kurze Zeit später erhielten sie eine Antwort von Nintendo of America's Vizepräsident der Produkt- und Spielererfahrung Bill Trinen: Nope.

Diese kurze, aber eindeutige Antwort liefert keinen Spielraum für Interpretation. Auf Erfolge im Nintendo-Ökosystem muss wohl weiterhin verzichtet werden.

Auf Reddit gibt es unterschiedliche Reaktionen auf die Nachricht. Dem größeren Teil ist das Sammeln von Erfolgen egal. Einige Fans zeigen sich jedoch enttäuscht, da sie gerne auf Trophäenjagd gehen. Der Reddit-Nutzer RusticPumpkin schreibt etwa:

Enttäuschend. Es wäre schön gewesen, ein Erfolgssystem zu haben, wenigstens für Spiele von Nintendo.

Orvar_the_Allform schreibt, dass ein Erfolgssystem sogar seine Kaufentscheidungen beeinflusst:

Ich habe so viele Spiele nur auf dem Steam Deck gekauft, weil es bei Nintendo keine Erfolge gibt.

Ein kleiner Trostpreis für Zelda-Fans

Nintendo plant zwar kein klassisches Erfolgssystem für die Switch 2, testet aber eine ähnlich anmutende Funktion in den Upgrade-Versionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.

Spielerinnen und Spieler können Medaillen über die Nintendo Switch Smartphone-App verdienen, etwa für Aktivitäten wie weite Reisen oder gesammelte Rubine. Diese Erfolge erscheinen in den Zelda Notes und lassen sich mit anderen Nutzerinnen und Nutzern vergleichen.