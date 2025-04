10 Euro fürs Tutorial der Switch 2: Nintendo verteidigt Preis für Welcome Tour, Community ist nicht überzeugt

Die Welcome Tour der Switch 2 bittet euch erneut zur Kasse.

Die Ankündigung der Switch 2 hat potenziellen Endverbrauchern nicht nur Jubelrufe entlockt. Nicht nur die Preise der Konsole und kommender Spiele werden kontrovers diskutiert, sondern auch die Entscheidung bestimmte Features hinter eine Paywall zu stecken.

So kommt die sogenannte Welcome Tour mit einem Preisschild von 10 US-Dollar daher, wodurch wir derzeit auch von 10 Euro ausgehen können. Nintendo geht damit einen eigenen Pfad, denn vergleichbare Software, wie Sonys Astro's Playroom wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen verteidigt diese Entscheidung jetzt.

»Es steckt mehr drin, als ihr glaubt«

In einem Interview mit IGN, spricht der Präsident von Nintendo of America Bill Trinen darüber, was die Welcome Tour bieten soll. Demnach soll darin mehr als eine einfache Tech-Demo für die neue Konsole stecken.

Es ist ein robustes Stück Software mit vielen tollen Details. [...] Es ist wirklich für Leute gedacht, die sich mehr Informationen über das System wünschen und nicht unbedingt nur eine kurze Einführung in alles, was es tut. Aus diesem Grund und aufgrund der Sorgfalt und Arbeit, die das Team investiert hat, wurde entschieden: »9,99 US-Dollar sind kein exorbitanter Preis. Es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was man aus dem Produkt herausholt.«

Der Community reicht das nicht

Der Beitrag von IGN wurde anschließend im NintendoSwitch-Subreddit geteilt. Darunter sammeln sich über 1.000 Kommentare. Ein Großteil davon schaut kritisch auf die Aussagen des amerikanischen Nintendo-Chefs.

Erklärung: »Wir lieben Geld und einige von euch sind dumm genug, um dafür wirklich zu bezahlen.« u/Plane-Reserve6238

Das ist immer noch ein L. Auch wenn es besser ist als gedacht, wird es schlechte Bewertungen bekommen und die Leute werden es auslassen. Hätte man es einfach für eine begrenzte Zeit kostenlos zum Download angeboten oder als Teil von NSO [Nintendo Switch Online], hätte man 90 Prozent der Kritik vermeiden können. u/NotTakenGreatName

Ein anderer User erinnert an vergangene Tage, in denen der Nintedo 3DS und die Deluxe Wii U mit ähnlichen Spiele-Apps kamen, die keine weiteren Kosten verursachten.

Der 3DS hatte diese 3D-AR-Spiele [Augmented Reality], die man mit den mitgelieferten AR-Karten spielen konnte und Face Raiders. Die Deluxe-Version der Wii U kam mit Nintendoland, um die Hardware-Features zu präsentieren, und bot diese Zelda- und Metroid-Attraktionen. Im Ernst, warum sollte man dafür Geld verlangen? u/pxlprsnatr

Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass Nintendo mit seiner neuen Preispolitik eine ganz schöne Lawine losgetreten hat. Wer alles aus der neuen Switch herausholen will, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Das gilt nicht nur für 90-Euro-teure neue Spiele, sondern auch für Upgrades von Titeln der Vorgänger-Konsole.

Wollt ihr diese mit den technischen Möglichkeiten der kommenden Switch-Generation genießen, werdet ihr auch hier zur Kasse gebeten. Wie teuer das wird, lest ihr im oben verlinkten Artikel.