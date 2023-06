Nova Roma: Neues Aufbauspiel lässt euch das antike Rom zu neuem Glanz führen

Der heutige Abend war ganz im Zeichen der großen Rollenspiele – Star Wars Outlaws, Fable und natürlich Starfield sorgten in Los Angeles und vor den Bildschirmen für große Augen.

Bei der PC Gaming Show gab’s aber auch eine spannende Neuigkeit für alle Fans von historischen Aufbauspielen. Mit Nova Roma wurde nämlich ein Städtebauspiel angekündigt, das zur Zeit des antiken Roms spielt.

Das erwartet euch im römischen City Builder

Worum geht's? Das Römische Reich zerfällt, also entflieht ihr diesem und baut euer eigenes! Ihr startet in Nova Roma als kleines abtrünniges Dorf und arbeitet euch dann zu einer riesigen Metropole hoch, um den Glanz des alten Roms zurückzubringen.

Das funktioniert, wie man es von Aufbauspielen kennt, durch das Erschaffen von komplexen Versorgungsketten - das dürfte Fans von Genreklassikern wie Die Siedler und Anno freuen.

Aber Nova Roma hat auch eine neue Spielmechanik, die den Titel zu etwas Besonderem machen soll: das Wasser! Schwere Regenfälle können Überschwemmungen und Verwüstungen anrichten, ihr müsst also mit Aquädukten und Staudämmen den Wassermassen Einhalt gebieten.

Aber auch die Einwohner wollen mit Speisen und Unterhaltung, etwa einem Kolosseum, begeistert und die Götter des römischen Pantheons mit Opfergaben besänftigt werden - es gibt also eine Menge für euch zu tun.

Wie das Ganze funktioniert, schaut ihr euch am besten direkt mal im Trailer an:

1:30 Nova Roma: Das Städtebauspiel lässt euch euer eigenes Rom aufbauen

Falls ihr jetzt richtig Lust auf Städtebau im antiken Rom habt: Ein Release-Datum gibt es aktuell noch nicht, dafür könnt ihr aber den Titel bereits bei Steam auf eure Wunschliste packen.

Im Rahmen der Xbox-, Starfield- und PCGaming-Shows gibt es noch viele weitere spannende Ankündigungen und Trailer. Damit ihr keinen Reveal verpasst, schaltet bei unserem Liveticker ein und bekommt alles hautnah mit. Ihr findet bei uns außerdem ab 12. Juni eine Übersicht der wichtigsten Ankündigungen und Trailer in einem kompakten Artikel. Welches Spiel hat euch bisher am meisten begeistern können? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare - wir freuen uns auf euer Feedback!