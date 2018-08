Nvidia Geforce RTX 2080

Während der Geforce Gaming Celebration hatte Nvidia sich fast nur auf die Leistung der neuen Geforce-RTX-Serie im Bereich Raytracing und Deep Learning konzentriert. Die Frage, wie schnell eine Geforce RTX 2080 im Vergleich zu einer Geforce GTX 1080 in herkömmlichen Spielen ist, blieb unbeantwortet, obwohl das für viele Gamer ein extrem wichtiger Punkt ist.

Nun hat Nvidia jedoch nicht nur etwas umstrittene Demos auf der Gamescom vorgeführt, sondern auch erste Angaben zur Leistung der Geforce RTX 2080 gemacht.

Die besten Grafikkarten für Spieler

Wie obenstehende Folie durch dunkelgrüne Balken zeigt, ist die Geforce RTX 2080 demnach rund 40 bis 50 Prozent schneller als eine Geforce GTX 1080. Alle angegebenen Spiele wurden dabei in 4K und teilweise auch mit HDR dargestellt. Weitere Angaben zu den Einstellungen fehlen.

Interessant ist aber, dass die Leistung einer Geforce RTX 2080 im Vergleich zur Geforce GTX 1080 noch einmal deutlich zulegt, wenn Deep Learning Super Sampling (DLSS) aktiv ist. Hier verwendet die Geforce RTX 2080 die neuen Tensor-Kerne, die der Geforce GTX 1080 fehlen.

GameStar Plus: Datenschutz in Spielen - Ein Datenschatz zum Zugreifen

Mit einem Supercomputer wurden per lernender KI Berechnungsmethoden für Kantenglättung erstellt, die die Tensor-Kerne dann auf einer Geforce RTX umsetzen. Im Vergleich zum temporalen Anti-Aliasing (TAA) scheint die Qualität der Darstellung außerdem deutlich zu steigen. Wie praxisnah die vorgeführte Infiltrator-Demo ist, werden Tests der neuen Grafikkarten zeigen.

Ein Wunsch vieler Spieler an die neue Grafikkartengeneration war schon im Vorfeld, dass es endlich möglich sein sollte, problemlos Spiele in 4K und mindestens 60 Hz zu spielen. Laut Nvidia ist das »Unmögliche nun möglich«, auch wenn die Geforce RTX 2080 bei mehreren Titeln die Marke von 60 fps nicht weit hinter sich lässt. Eine Geforce RTX 2080 Ti dürfte hier deutlicheren Abstand zu dieser Marke halten. Auch in diesem Fall fehlen aber genaue Angaben zu den Einstellungen der Spiele.