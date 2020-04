Als erster Boardpartner von Nvidia stattet MSI eine Geforce RTX 2080 Ti seriell mit schnelleren Videospeicher-Modulen aus. Dadurch werden Speicherbandbreite und in der Folge die Performance erhöht. Ist die MSI Geforce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio damit die lange erwartete RTX 2080 Ti Super?

Was genau wurde verändert?

Die MSI Geforce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio unterscheidet sich im Prinzip kaum von der MSI Geforce RTX 2080 Ti Gaming X Trio. Taktraten, Speichermenge und Kühlung sind identisch, lediglich der GDDR6-Videospeicher wurde von 14 Gbps auf 16 Gbps erhöht.

CUDA-Kerne Basis-/Boosttakt Speicher Geschwindigkeit Bandbreite RTX 2080 Ti Gaming Z Trio 4.352 1.350/1.755 MHz 11 GB GDDR6 16 Gbps 352 Bit 704 GB/s* RTX 2080 Ti Gaming X Trio 4.352 1.350/1.755 MHz 11 GB GDDR6 14 Gbps 352 Bit 616 GB/s

*Angabe nicht bestätigt

Wie wirkt sich das auf die Leistung aus?

Mit absoluter Sicherheit kann das ohne Tests nicht gesagt werden. Einen ersten Hinweis darauf, wie viel mehr Leistung durch schnelleren VRAM auf einer RTX 2080 Ti generiert werden kann, gab der Youtube Kanal TecLab jedoch bereits vor einigen Monaten:

53 1 Mehr zum Thema Modder bauen erste »Geforce RTX 2080 Ti Super«

In Eigenregie transplantierte das Team 11 GByte 16 Gbps-VRAM aus zwei RTX 2080 Super in eine RTX 2080 Ti. Durch Übertaktung hoben sie die Geschwindigkeit sogar auf 17,2 Gbps an, wodurch die Speicherbandbreite von 616 GB/s auf knapp 757 GB/s anwuchs - bei 16 Gbps und einem 352 Bit breiten Speicherinterface ergeben sich 704 GB/s.

Im Unigine Superposition Extreme Benchmark konnte TecLabs »Geforce RTX 2080 Ti Super« dadurch 11.460 Punkte erzielen. Typischerweise kommt die normale RTX 2080 Ti auf 8.600 bis 9.200 Punkte.

Ist MSI's Gaming Z Trio wirklich eine RTX 2080 Ti »Super«?

Nvidia's offizieller Nomenklatur zufolge zählt die MSI Geforce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio nicht zur RTX-Super-Reihe. Dennoch - natürlich mit einem Augenzwinkern - kann man das durchaus so sehen, denn Vergleichbares hat Nvidia beispielsweise mit der GTX 1660 gemacht.

Die GTX 1660 Super erhielt lediglich ein Speicherupgrade, jedoch ein in Relation deutlich größeres von 8 Gbps GDDR5 auf 14 Gbps GDDR6.