Spieler bekam 1.700-Euro-Grafikkarte von Nvidia für nur 9 Euro, weil sein Unternehmen keine Ahnung von ihrem wahren Wert hatte

Sieht zwar etwas lädiert aus, funktioniert aber noch tadellos: Die RTX 3090, die ein Spieler vor dem Recycling-Ende bewahren konnte. (Bild: reddit.com - SwiftUnban)

Manchmal hat man zur rechten Zeit den passenden Job. So ist es dem Reddit-Nutzer SwiftUnban vor zwei Jahren ergangen, wie er in einem aktuellen Foren-Beitrag erzählt (via Mein-MMO).

Das ist passiert:

Der Spieler arbeitet laut eigener Angaben für ein Unternehmen, das sich mit dem Recycling von Elektronik beschäftigt.

Vor zwei Jahren hatte er unter anderem Zugang zu einer großen Kiste mit einem Gewicht von fast 600 Kilogramm, die nur Grafikkarten von Nvidias RTX-3000-Generation enthielt.

Nach Rücksprache mit seinen Chefs, die sich in der Materie nicht auskennen, konnten er und ein Kollege GPUs aus der Box für den Preis des Rohmaterials beziehungsweise für etwa 9 Euro kaufen.

Neben einer defekten RTX 3080 Ti hat er sein Glück auch mit einer RTX 3090 versucht, die mittlerweile seit zwei Jahren tadellos ihren Dienst für ihn verrichtet. Sein Kollege hat nach einem Austausch durch den Hersteller immerhin eine funktionierende RTX 3070 Ti ergattert.

Was ist die RTX 3090 für eine Grafikkarte?

Die Geforce RTX 3090 war zu ihrem Release im Jahr 2020 die schnellste Gaming-GPU überhaupt von Nvidia. Ihr Preis lag zunächst bei 1.500 Euro, wobei Faktoren wie die Chip-Knappheit und der Mining-Boom lange Zeit dafür sorgten, dass sie nur deutlich teurer zu haben war.

Vor zwei Jahren gab es das Modell von Asus, um das es hier geht, im Handel noch für etwa 1.700 Euro, wie Daten von Geizhals.de zeigen. Empfehlenswert war die GPU zu dem Preis aber bereits damals nicht mehr. Das lag an ihrem Ausverkauf und dem Erscheinen der RTX-4000-Generation Ende 2022.

Zu einem Preis von knapp 10 Euro hat der Reddit-Nutzer aber dennoch ein sehr beachtliches Schnäppchen gemacht. Zur groben Einordnung aus heutiger Sicht: Die RTX 3090 ist ungefähr so flott wie eine RTX 5070, die neu ab circa 560 Euro zu haben ist.

Neben der Grafikkarte konnte der Spieler durch seinen Job noch weitere Schnäppchen machen. Folgende Komponenten gibt er an:

Sennheiser HD 598s (10 US-Dollar)

(10 US-Dollar) Meta Quest 2 (10 US-Dollar)

(10 US-Dollar) Samsung SSD 980 Pro 2TB (20 US-Dollar)

(20 US-Dollar) Nintendo Switch (10 US-Dollar)

(10 US-Dollar) Asus-Laptop mit RTX 3050 Ti (200 US-Dollar)

(200 US-Dollar) Xbox-Controller (5 US-Dollar)

(5 US-Dollar) Samsung Curved-Monitor (3440 × 1440) mit 100 Hertz (50 US-Dollar)

Doch schließlich haben Chefs in höheren Positionen dem günstigen Ausverkauf an die Mitarbeiter ein Ende gesetzt. Das Fazit des Reddit-Nutzers zu seinem Job fällt dadurch ernüchternd aus:

Jetzt, wo die Angebote weg sind, lohnt es sich nicht mehr, dort zu arbeiten.

Die Hardware vor Ort auf ihre Funktionsfähigkeit zu testen, war übrigens nicht erlaubt. Es gab also stets ein gewisses Risiko beim Kauf der aussortierten Produkte.

Durch die niedrigen Preise hielt es sich aber stark in Grenzen und laut dem Reddit-Nutzer war die Hardware in den meisten Fällen noch problemlos einsatzbereit.