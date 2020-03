Nvidia RTX 3000 – Angeblich bis zu 40 Prozent schneller als RTX 2080 Ti

Nachdem sich die Gerüchte zu Nvidias neuen Ampere-Grafikkarten zuletzt auf Profi-Modelle konzentriert haben, geraten jetzt auch mögliche Spieler-GPUs in den Fokus.

Wie Wccftech berichtet, sind bei Twitter entsprechende Angaben aufgetaucht. Sollten sie stimmen, steigt die Leistung mit dem neuen Spitzenmodell um 40 Prozent an. Der Videospeicher wächst überschaubar von 11,0 auf 12,0 GByte.

Vergleich mit RTX 2080 Ti:

Die Anzahl der Shader-Einheiten steigt demnach um etwa 24 Prozent. Das zusätzliche Leistungsplus könnte über höhere Taktraten und die (leicht) gestiegene Speicherbandbreite und/oder durch Optimierungen der Architektur beziehungsweise der Shader-Performance realisiert werden.

Kommt erneut eine GPU mit nur 4,0 GByte VRAM? In dem folgenden Twitter-Beitrag finden sich auch zu langsameren Chips entsprechende Angaben. Demnach sinkt die Speichermenge beim kleinsten Modell wieder auf 4,0 GByte, was viele Spieler nicht mehr als ganz zeitgemäß empfinden.

1 Surprisingly, the next gen chip will be based on Samsung 10nm node 2 Not very solid about what GA102 really got, may struggle to be 40% above 2080ti, but bound to be under that number if compared against full bore TU102 3 SLi will be available to GA102 ONLY 4 RTX for everyone pic.twitter.com/b5YAKmOmgf