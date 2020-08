Nvidia RTX 3000: Ampere-Flaggschiff teurer oder günstiger als erwartet?

Nvidias Geforce RTX 3090 könnte teurer aber auch günstiger als erwartet. Zumindest wenn man dem Leak zum Preis angeblicher Custom-Modelle des Ampere-Flaggschiffs Glauben schenkt.

Im Forum der chinesischen Webseite Chiphell.com ist ein Screenshot aufgetaucht, der Details zu verschiedenen RTX 3090-Modellen des Herstellers Colorful zeigen soll. Der Screenshot wurde zwar wieder von der Seite genommen, ein Nutzer des Techpowerup-Forums hat ihn jedoch rechtzeitig gesichert und maschinell übersetzt (via Techpowerup).

Demnach bietet Colorful die RTX 3090 als VulcanX OC und Neptune an. Bei letzterer soll es sich um einen wassergekühlten Hybriden handeln. Zudem wird ein Modell mit der Bezeichnung »Vulcan« ohne Namenszusätze genannt.

1.700 Euro ohne Mehrwertsteuer?

Die Colorful RTX 3090 VulcanX OC kostet demzufolge 14.000 Chinesische Renminbi Yuan (CNY) - das entspricht rund 1.700 Euro. Allerdings werden Preise in China in der Regel ohne Mehrwertsteuer angegeben.

Für das Hybridmodell RTX 3090 Neptune sollen es 13.000 CNY sein, also rund 1.580 Euro. Das verwundert ein wenig, da wassergekühlte Varianten in der Regel die teuersten Grafikkarten im Sortiment sind.

Die RTX 3090 Vulcan soll es für 12.000 CNY geben. 1.460 Euro wirken mit Blick auf die Preise für die RTX 2080 Ti schon durchaus vertraut, sofern die Mehrwertsteuer inklusive ist.

Teurer oder günstiger als erwartet?

Interessant ist die hier die Frage danach, wo sich die RTX 3090 platziert - ersetzt sie die RTX 2080 Ti? In dem Fall würden wir einen durchaus drastischen Preisanstieg sehen, denn selbst die teuersten Modelle des bisherigen Flaggschiffs überschritten kaum die 1.500-Euro-Marke - abgesehen von wassergekühlten Modellen samt 19 Prozent Umsatzsteuer.

Unbegründet wäre ein Preisanstieg übrigens nicht, denn im Moment deutet einiges darauf hin, dass Nvidia weiterhin eine Monopolstellung im High-End-Segment hält.

Doch es könnte auch ganz anders kommen. Was, wenn die RTX 3090 nicht die RTX 2080 Ti sondern die Titan RTX ersetzt - wie von vielen vermutet wird.

Die Titan RTX (gab es nur als Founders Edition) startete hierzulande für rund 2.700 Euro in den Markt. Die RTX 3090 wäre demnach sogar als Custom-Design VulcanX OC günstiger, selbst wenn man die Mehrwertsteuer (vorübergehend 16 Prozent, demnach 1.970 Euro) hinzuaddiert.

Was glaubt ihr? Ziehen die Preise eher an, bleiben sie gleich oder sinken sie am Ende gar: Schreibt es gerne in die Kommentare!