Kenobi: In Folge 3 versteckt sich ein Scrubs-Star - Habt ihr Zach Braff erkannt?

In Episode 3 von Obi-Wan Kenobi versteckt sich ein Schauspieler, der Fans der Sitcom Scrubs bekannt vorkommen dürfte: Zach Braff lässt sich in den den Credits der neuesten Star Wars-Serie Disney Plus blicken - aber welche Rolle spielt er denn überhaupt?

Das verraten wir euch im folgenden Artikel - seid aber dabei vor leichten Spoilern zur Handlung gewarnt! Zwar gehen wir nicht auf die größten Überraschungen der neuesten Episode 3 ein, aber ein bisschen müssen wir dann doch thematisieren, um was es überhaupt geht.

Wen spielt Zach Braff in Folge 3 von Kenobi?

Worum geht’s in Folge 3? Auf der Flucht vor dem Galaktischen Imperium und mit einer jungen Prinzessin Leia im Schlepptau, verschlägt es Obi-Wan Kenobi auf den abgelegenen Minen-Planeten Mapuzo. Unglücklicherweise ist hier ebenfalls eine imperiale Besatzung präsent, weswegen sich Kenobi und Leia natürlich nicht zu erkennen geben dürfen.

Dabei kreuzen sich die Wege des Duos mit Freck, einem Alien, welches von seinem Aussehen her stark an einen Maulwurf erinnert. Freck fährt einen Transporter über Mapuzo und erklärt sich dazu bereit, den alten Mann und seine Tochter mitzunehmen. Allerdings stellt sich heraus, dass Freck durchaus Sympathien für das Imperium hegt, was für Obi-Wan und Leia zum Problem wird.

Zach Braff als Maulwurfs-Alien: Vielleicht habt ihr ihn an der Stimme erkannt - auch wenn das gar nicht mal so leicht ist. Freck wird tatsächlich von Zach Braff gespielt beziehungsweise gesprochen, der für Fans der Comedy-Serie Scrubs oder der Tragikomödie Garden State keinen Unbekannten darstellt.

Zach Braffs Star-Wars-Debüt dürfte damit gerade für Scrubs-Zuschauer ein besonderes Schmankerl darstellen, wenn ihr euch an die Krieg-der-Sterne-Parodie der ersten Staffel erinnert: In der fünften Folge Meine Vorbilder stellt sich J.D. (Zach Braff) seine beiden Mentoren Dr. Cox (John C. McGinley) und Dr. Kelso (Ken Jenkins) in der Rolle von Obi-Wan Kenobi und Darth Vader vor:

Star Wars-Cameos anderer Schauspieler: Dass Darsteller anderer Filme und Serien einen Gastauftritt im Star-Wars-Universum spendiert bekommen, ist natürlich nichts Neues. So verkörperte Daniel Craig (James Bond, Knives Out) beispielsweise einen Sturmtruppler in Episode 7 - Das Erwachen der Macht, Simon Pegg (Hot Fuzz, Shaun of the Dead) den außerirdischen Schrotthändler Unkar Plutt, ebenfalls in Episode 7, und Jon Favreau leiht für The Mandalorian Paz Viszla seine Stimme.

Mark Hamill, der Darsteller von Luke Skywalker, ist übrigens in jedem neuen Star Wars-Film unter Disney zu sehen. Allerdings haben Fans davon noch nicht alle entdeckt - seid ihr möglicherweise fündig geworden?

So geht es mit Star Wars auf Disney Plus weiter

Neue Star Wars-Serien: Falls ihr euch für die Zukunft von Star Wars auf dem Streamingdienst Disney Plus interessiert, können wir euch natürlich ebenfalls weiterhelfen. In unserer großen Übersicht stellen wir euch alle kommenden TV-Serien vor - von Andor über Ahsoka, bis zu The Acolyte und Skeleton Crew.

Was haltet ihr von der neuesten Episode von Obi-Wan Kenobi? Habt ihr Zach Braff als Maulwurfs-Alien Freck erkannt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!