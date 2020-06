Luke Skywalker in The Mandalorian? Keineswegs ein abwegiger Gedanke, immerhin ordnet sich die Star-Wars-Serie auf Disney+ zwischen Episode 6 und 7 ein. Und tatsächlich tritt Mark Hamill in Staffel 1 von The Mandalorian auf - allerdings nicht als Jedi-Meister, sondern im Zuge eines kleines Cameos, den der Schauspieler jetzt persönlich auf Twitter bestätigte.

Wo versteckt sich Mark Hamill in The Mandalorian?

Bitte zweifelt nicht an eurer persönlichen Expertise als Star-Wars-Fan, solltet ihr Mark Hamill in Staffel 1 von The Mandalorian nicht erkannt haben: Der Darsteller von Luke Skywalker versteckt sich in Episode 5 »Der Revolverheld«, wird aber nicht in den Credits der Folge aufgeführt.

In diesem Kapitel verschlägt es den titelgebenden Mandalorianer (Pedro Pascal, bekannt aus Game of Thrones) in die Stadt Mos Eisley auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Dort versucht er Geld für die Reparatur seines Raumschiffes - die Razor Crest - aufzutreiben und begibt sich dafür in die berühmt-berüchtigte Cantina-Bar aus Episode 4: Eine neue Hoffnung.

Hier versteckt sich Mark Hamill: Mit dem Barkeeper-Droiden der Mos-Eisley-Cantina wechselt der Mandalorianer ein paar Worte. Und wer hätte gedacht, dass es sich dabei um die Worte von Mark Hamill höchstpersönlich handelt - wie der Schauspieler auf Twitter bestätigte.

Now that @themandalorian secret is out-might as well reveal I am vocally represented in ALL SW films except the Prequels. Thanks to @matthewood for using me in Rogue One, Solo & the Sequels, so I DO have lines in #EpVII. Hint: Look for parts played by Patrick Williams.#TrueStory https://t.co/kRQlo7uub8 — Mark Hamill (@HamillHimself) June 20, 2020

Übrigens: Den Barkeeper-Droiden kennen Fans der klassischen Trilogie bereits: EV-9D9. Vor seiner Karriere als Drink-Mischer arbeitete EV-9D9 als Folterknecht in Jabbas Palast. Direkt ein bisschen ironisch, dass Mark Hamill den Droiden verkörpert, der sich aufgrund von Han Solos Befreiung durch Luke Skywalker in Die Rückkehr der Jedi-Ritter einen neuen Job suchen musste.

Nicht Mark Hamills einziger Star Wars-Cameo

Dabei handelt es sich übrigens nicht um die einzige Rolle, die Mark Hamill neben Luke Skywalker in Star Wars spielt: Auf Twitter betonte der Schauspieler, dass er (bis auf die Prequels) in jedem neuen Star-Wars-Film unter Disney zu sehen beziehungsweise hören ist.

So lieh er in Episode 8 beispielsweise dem notorischen Glücksspieler Dobbu Scay seine Stimme, während er in Episode 9 als Informant des Widerstands Boolio von Kylo Ren einen Kopf kürzer gemacht wurde. In der Animationsserie The Clone Wars lieh Mark Hamill außerdem dem Sith Darth Bane seine Stimme.

The Mandalorian: Wann geht es wie weiter?

Die zweite Season von The Mandalorian startet im Oktober auf Disney+. In den neuen Folgen soll Temuera Morrison als Boba Fett und vielleicht sogar Captain Rex auftreten, während Rosario Dawson als Ahsoka Tano gecastet wurde - angeblich, um auf eigene TV-Serien für Fett und Tano vorzubereiten.

Eine dritte Staffel zu The Mandalorian befindet sich übrigens schon in Arbeit. Dies wurde vom Serien-Schöpfer Jon Favreau (Iron Man, Der König der Löwen) bestätigt, der das TV-Projekt für den Streamingdienst Disney+ gemeinsam mit Dave Filoni (The Clone Wars, Rebels) verantwortet.