In Oblivion Remastered könnt ihr schon den möglichen Schauplatz von Elder Scrolls 6 besuchen, aber erwartet nicht zu viel

Was wartet jenseits der Grenzen von Cyrodiil? Ein motivierter Entdecker hat es herausgefunden.

Tausende Elder-Scrolls-Fans erkunden seit einigen Tagen erneut die Städte, Ruinen und Höhlen von Cyrodiil. Denn während The Elder Scrolls 6 noch eine ganze Weile auf sich warten lässt, bringt Oblivion Remastered den vierten Teil in brandneuer Grafik zurück.

Ein entdeckungsfreudiger Spieler wollte allerdings nicht mehr länger warten: Es gelang ihm, Cyrodiil zu verlassen und den Rest des Kontinents zu bereisen - inklusive Hammerfell, das als Schauplatz des nächsten Elder Scrolls gehandelt wird.

In Oblivion steckt ein ganzer Kontinent

Wie auch im Original endet die Welt von Oblivion nicht einfach an der Grenze der erkundbaren Gebiete. Alle anderen Länder wie Valenwood, Himmelsrand oder eben Hammerfell sind als Landmasse ebenfalls teilweise vorhanden.

Cyrodiil, die Welt von Oblivion, liegt in der Mitte des Kontinents Tamriel. (Bildquelle: imperial-library.info)

Handgebaute Details, Gebäude oder gar NPCs und Quests gibt es dort natürlich nicht. Eher sind die umgebenden Gebiete wohl dazu gedacht, uns den passenden Ausblick zu geben, wenn wir einmal den Rand der Welt erkunden.

Allerdings hält uns normalerweise eine unsichtbare Grenze davon ab, Cyrodiil tatsächlich zu verlassen. Der Reddit-User GnoblinXD hat allerdings eine Lücke in dieser Mauer entdeckt. Nicht nur gelang es ihm, Valenwood und Elsweyr zu betreten, er schaffte es sogar bis nach Hammerfell:

Auch wenn es nur die Landmasse zu sehen gibt, ist es erstaunlich, wie weit sich die Berge und Täler der fremden Länder erstrecken. Selbst Gebiete, die von Cyrodiil aus nicht zu sehen sind, wie etwa die Summerset-Inseln, stecken als Gebiete in Oblivion Remastered und im Original. Neu im Remaster ist allerdings, dass wir von Cyrodiil aus auch den höchsten Berg von Himmelsrand sehen können.

18:46 Oblivion Remaster im Vergleich zum Original: So sehr hat sich das Spiel gewandelt

In den Kommentaren reagieren Spielerinnen und Spieler auf diese Entdeckung mit scherzhaften Theorien. Was, wenn The Elder Scrolls 6 eigentlich in Oblivion Remastered steckt:

Ein Update wird veröffentlicht und Todd Howard postet ein Video: Alle haben gefragt, wann The Elder Scrolls 6 veröffentlicht wird. Aber in Wirklichkeit hattet ihr es die ganze Zeit, deshalb ist Oblivion jetzt statt 6 Gigabyte 125 Gigabyte groß. Heute kündigen wir deshalb an, dass The Elder Scrolls 6 gerade für alle Besitzer des Oblivion Remasters veröffentlicht wurde. Mickeystix