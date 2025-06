Oblivion Remastered: Dank des ersten Patches hat ein wichtiger Vampir endlich keinen Haarausfall mehr

Etwas mehr als einen Monat ist es nun her, dass Bethesda das über mehrere Jahre klammheimlich beim französischen Studio Virtuos entwickelte Oblivion Remaster veröffentlicht hat. Jetzt bekommt das Spiel sein erstes Update. Der Patch mit der Versionsbezeichnung 1.1 geht viele Probleme an, die Oblivion Remastered seit dem Release plagten, und beseitigt auch einige Ursachen für Abstürze.

Eine Einschränkung gibt es aber: Das Update packt vor allem Interface-, Gameplay- und Questfehler an - an der Performance wurde ausdrücklich nicht geschraubt. Die dort bestehenden Probleme sollen laut Entwicklern in einem zukünftigen zweiten Update angepackt werden.

Das Wichtigste zuerst: Patch 1.1 ist noch nicht auf allen Plattformen verfügbar. Das Update wird zunächst im Rahmen des Steam-Beta-Programms ausgerollt und erst ab dem 11. Juni auf allen Plattformen verfügbar sein. Wie ihr die entsprechende Beta-Version installiert, erfahrt ihr weiter unten in den Patchnotes.

Zu den wichtigsten Änderungen des neuen Updates zählen Anpassungen an der Kamera und Animationen. So soll das Update laut den Patchnotes einen Animationsfehler beheben, der auftrat, wenn ihr mit eurem Charakter auf ein Pferd steigt.

Ein anderer Fehler, der wohl behoben wurde, ist das gelegentliche Heraufsetzen der Kamera in der First-Person-Perspektive. Dadurch wurden niedrige Durchgänge wie etwa der Zugang zum Versteck der Dunklen Bruderschaft unter dem Brunnen in Cheydinhal teils unpassierbar; die Kamera clippte in Dungeons teils durch die Decke. Bislang half hier nur das Laden eines älteren Spielstands.

Auch das Aufhängen des Spiels beim Schnelladen und ewige Ladebildschirme sollen mit Update 1.1 der Vergangenheit angehören.

Endlich Haare für Vincente

Ein weiterer, lustiger Fehler, der wohl behoben wurde, betrifft die Haarpracht von Vampir Vincente Valtieri, einem Mitglied der Dunklen Bruderschaft. Bisher verschwand nämlich bei vielen Spielern dessen Frisur immer wieder zufällig. Laut den Patchnotes hing dies mit einem Problem bei der Quest Ein Messer im Dunkeln zusammen. Seit dem Patch behält der freundliche Blutsauger sein Toupet wieder auf.

Eine weitere Verbesserung dürfte vor allem eifrige Screetshot-Macher freuen: Denn der Patch lässt euch per Konsolenkommando (ToggleHudVisibility, beziehungsweise ShowHud) das Interface ausblenden. Bisher standen nämlich Kompass und Statusleiste störungsfreien Bildern im Weg.

Alle weiteren Änderungen des Updates 1.1 findet ihr umseitig in den ungekürzten Patchnotes aufgeführt.