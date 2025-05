Der Schöpfer von The Witcher 3 HD Reworked verpasst jetzt auch Oblivion Remastered ein Upgrade

So glatt wie hier ist die Haut der Charaktere nur dank einer Mod. Im Original sieht sie aus der Nähe eher wie ein Kartoffelacker aus.

Mit seinem HD Reworked Project hat der Modder Halk Hogan The Witcher 3 und seine Welt optisch auf ein neues Level gehoben und dabei sogar CD Projekt Red selbst beeindruckt.

Jetzt widmet sich der Modding-Gigant einem neuen Mammutprojekt – diesmal bekommt The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered sein wohlverdientes Upgrade.

Optik-Mods mit großer Wirkung

Bevor wir uns Oblivion Remastered widmen, ein kurzer Rückblick: Halk Hogan hat mit dem Witcher 3 HD Reworked Project nicht nur unzählige Texturen, Modelle und Materialien überarbeitet, sondern auch neue Mapping-Techniken wie Relief Mapping eingeführt.

Dadurch wirken Oberflächen viel plastischer, Details springen ins Auge, und das alles mit minimalem Performance-Verlust. Seine Mods gelten in der Community als Nonplusultra für Grafik-Overhauls, die den Spagat zwischen Originalstil und moderner Optik meistern.

1:41:30 Ist Oblivion Remastered, was wir erwartet haben?

Autoplay

Jetzt ist also Oblivion Remastered an der Reihe, und seine ersten Mods konzentrieren sich auf das, was Bethesda-Spiele traditionell am nötigsten haben: bessere Charakter-Texturen und realistischere Haut.

Realistic High Quality Skin: Diese Mod verbessert die Hauttexturen aller Charaktere (außer Argoniern und Khajiit), von den Zehen bis zum Hals. Sowohl NPCs als auch der eigene Held profitieren, ohne dass die Performance leidet. Die Texturen bleiben dabei bewusst ressourcenschonend.

Diese Mod verbessert die Hauttexturen aller Charaktere (außer Argoniern und Khajiit), von den Zehen bis zum Hals. Sowohl NPCs als auch der eigene Held profitieren, ohne dass die Performance leidet. Die Texturen bleiben dabei bewusst ressourcenschonend. Ultra Quality 8K Body Textures: Wer noch mehr will, bekommt für das menschliche Imperial-Volk sogar 8K-Texturen. Weitere Völker sollen folgen, ein All-in-One-Paket ist nur eine Frage der Zeit.

Wer noch mehr will, bekommt für das menschliche Imperial-Volk sogar 8K-Texturen. Weitere Völker sollen folgen, ein All-in-One-Paket ist nur eine Frage der Zeit. Smooth Beautiful Faces: Für alle, die sich an den altbackenen Oblivion-Gesichtern stören, gibt es glattere, jüngere Gesichtstexturen. In Kombination mit der Realistic-High-Quality-Skin-Mod holen diese Texturen laut Hogan das Maximum aus der Charaktererstellung heraus.

Natürlich ist Halk Hogan nicht der Einzige, der sich Oblivion Remastered vorknöpft. Mit Ultra Plus gibt es bereits ein umfassendes Engine-Upgrade, das neben Performance-Boosts auch Raytracing, bessere Beleuchtung und zahlreiche Bugfixes liefert. Doch während Ultra Plus vor allem an der Engine schraubt, setzt Halk Hogan auf Detailarbeit an Charakteren und Texturen – und ist somit die perfekte Ergänzung für alle, die optisch das Maximum aus Cyrodiil herausholen wollen.