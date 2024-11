»Du bist eine Legende!« - Modder verpasst The Witcher 3 gewaltiges 4K-Upgrade und Spieler feiern ihn dafür

Der Modder Halk Hogan hat nach mehreren Jahren Arbeit eine riesige Grafikmod für The Witcher 3 veröffentlicht.

Ende 2022 erschien das Next Gen Update für The Witcher 3 mit neuen Inhalten, Gameplay- und Grafikverbesserungen. Damit sah das preisgekrönte Rollenspiel so gut aus wie noch nie. Doch schon damals kündigte ein Modder an, eine neue Version einer beliebten Grafikmod herauszubringen.

Und nach etwa zwei Jahren ist es nun geschafft. Jüngst erklärte der Modder Halk Hogan, dass das HD Rework Projekt für The Witcher 3 ab sofort zum Download bereitsteht – und Fans sind ganz aus dem Häuschen.