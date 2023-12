Neues Survival-MMO auf Steam schließt seine Beta wegen zu großem Spielerandrang

Schon in der Beta von Once Human gibt es wohl einiges zu entdecken.

The Day Before ist zwar so krachend gescheitert wie kaum ein anderes Spiel, aber da draußen warten zum Glück noch andere vielversprechende Spiele, die ähnliches erreichen wollen. Eines davon ist Once Human, ein Survival-MMO eines relativ unbekannten Entwicklers, das aktuell in einer geschlossenen Beta-Phase sein Potenzial zeigt.

Was ist Once Human?

Die postapokalyptische Open World des MMOs konfrontiert uns mit zahlreichen furchterregenden Monstern, die durch den Einfluss eines außerirdischen Wesens aus Menschen entstanden. Wir sind gegen den Einfluss des sogenannten Sternenstaubs immun und können dadurch sogar stärker werden. Wie Welt und Monster von Once Human aussehen, zeigt euch der Gameplay-Trailer:

3:00 Endzeit-Survival mit Open World: In Once Human kämpft ihr im Koop gegen fiese Monster

Aber was genau machen wir in dem Survival-MMO eigentlich? Wir fassen die wichtigsten Gameplay-Elemente und Features für euch zusammen:

Survival: Wir müssen nicht nur Hunger und Durst bekämpfen, um Debuffs zu vermeiden. Unter dem Kontakt mit Monstern und gefährlichen Gebieten leidet auch unsere geistige Gesundheit, die wir etwa durch Ruhepausen wiederherstellen.

Wir müssen nicht nur Hunger und Durst bekämpfen, um Debuffs zu vermeiden. Unter dem Kontakt mit Monstern und gefährlichen Gebieten leidet auch unsere geistige Gesundheit, die wir etwa durch Ruhepausen wiederherstellen. Crafting und Basenbau: Wir sammeln Ressourcen und Blaupausen, um Waffen und Ausrüstung herzustellen oder zu verbessern. Außerdem können wir mit einem modularen Bausystem Häuser bauen und einrichten. Unsere Basen können wir als Entwurf speichern, oder sie auch in einem Stück an einen anderen Ort auf der Karte bewegen.

Wir sammeln Ressourcen und Blaupausen, um Waffen und Ausrüstung herzustellen oder zu verbessern. Außerdem können wir mit einem modularen Bausystem Häuser bauen und einrichten. Unsere Basen können wir als Entwurf speichern, oder sie auch in einem Stück an einen anderen Ort auf der Karte bewegen. Waffen und Kämpfe: Wir können sowohl Schusswaffen wie Pistolen, Gewehre oder auch schwere Miniguns einsetzen, als auch mit Nahkampfwaffen kämpfen. Wir stellen uns dabei schwächeren Gegnern wie etwa zombieartigen Wesen, wie auch riesigen Bossen mit mehreren Phasen.

Wir können sowohl Schusswaffen wie Pistolen, Gewehre oder auch schwere Miniguns einsetzen, als auch mit Nahkampfwaffen kämpfen. Wir stellen uns dabei schwächeren Gegnern wie etwa zombieartigen Wesen, wie auch riesigen Bossen mit mehreren Phasen. Festungen: In der offenen Welt warten zahlreiche größere Gebäudekomplexe darauf, von uns erkundet zu werden. Hier müssen wir bestimmte Aufgaben erledigen, wie etwa Gegner zu besiegen und Schätze zu entdecken, um zusätzliche Belohnungen abzugreifen.

In der offenen Welt warten zahlreiche größere Gebäudekomplexe darauf, von uns erkundet zu werden. Hier müssen wir bestimmte Aufgaben erledigen, wie etwa Gegner zu besiegen und Schätze zu entdecken, um zusätzliche Belohnungen abzugreifen. Quests und Story: Auch Story-Elemente wird es offenbar geben. Wir finden heraus, was hinter dem Sternenstaub steckt und treffen auf verschiedene NPC-Fraktionen. Hier bekommen wir auch kleinere Quests spendiert.

Auch Story-Elemente wird es offenbar geben. Wir finden heraus, was hinter dem Sternenstaub steckt und treffen auf verschiedene NPC-Fraktionen. Hier bekommen wir auch kleinere Quests spendiert. Events und Bosse: Beim Erkunden können wir auch auf Weltereignisse und fest platzierte, oder herumwandernde Bossgegner treffen.

Beim Erkunden können wir auch auf Weltereignisse und fest platzierte, oder herumwandernde Bossgegner treffen. Koop und PvP: Beim Erkunden der Welt sind andere Spielerinnen und Spieler meist unsere Verbündeten. Nur in speziellen PvP-Zonen können wir gegen sie kämpfen. Später soll es wohl auch eigene PvP-Server geben, die uns auch Spieler-Basen angreifen lassen.

Ist Once Human ein gutes Spiel? Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich das natürlich nicht abschließend feststellen. Die ersten Reaktionen zu Once Human sind oft positiv, auch wenn die Skepsis wegen des Debakels um The Day Before zum Teil recht groß ist. Außerdem freuen sich viele Spielerinnen und Spieler darüber, dass ein großes Update zahlreiche Verbesserungen für die Beta brachte.

Wegen des großen Spielerandrangs mussten die Entwickler sogar entscheiden, die zuvor offene Beta zu schließen. Wer eine Umfrage abschließt, hat aber immer noch eine Chance, einen Key zu bekommen. Andernfalls heißt es, bis zum geplanten Release im dritten Quartal von 2024 zu warten.

Was haltet ihr von Once Human? Seid ihr neugierig auf das Survival-MMO, oder ist eure Skepsis nach dem Skandal um The Day Before ziemlich groß? Würdet ihr die Beta des Spiels ausprobieren, wenn ihr die Gelegenheit bekommt? Oder konntet ihr vielleicht sogar schon das Spiel ausprobieren? Wie waren eure Erfahrungen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!