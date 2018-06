Kultregisseur Quentin Tarantino (Pulp Fiction) hat mit den Dreharbeiten zu seinem neuen Film Once Upon a Time in Hollywood begonnen, der nächstes Jahr in die Kinos kommt. Ein erstes Bild (via Instagram) gibt es auch schon und zeigt die beiden Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio und Brad Pitt lässig im Stil der 60er/70er Jahre gekleidet.

First look. #OnceUponATimeInHollywood A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) on Jun 27, 2018 at 6:00am PDT

Die Besetzung mit Al Pacino und Kurt Russell steht fest

Inzwischen steht auch die Besetzung des Films fest und die kann sich sehen lassen: Neben Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, reihen sich Hollywoodgrößen wie Al Pacino, Damian Lewis, Dakota Fanning, Margot Robbie, Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Burt Reynolds, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen, Luke Perry, James Marsden, sowie Clifton Collins Jr., Keith Jefferson, Nicholas Hammond in die Liste ein.

Story über die Manson-Morde in den 60er Jahren

Die Handlung spielt in Los Angeles im Jahr 1969, während der berüchtigte Charles Manson und seine Familie ihr Unwesen treiben. Auch wenn die Manson-Morde einen wichtigen Part in der Story einnehmen, steht doch eine andere Geschichte im Mittelpunkt: Ein erfolgreicher Seriendarsteller möchte endlich ins große Filmgeschäft in Hollywood einsteigen. Und während er seine Karriere vorantreibt, hat ausgerechnet sein Stunt-Double das gleiche Ziel und wird zu seinem schärfsten Konkurrenten.

Während Leonardo DiCaprio und Brad Pitt als Rick Dalton und Cliff Booth die beiden aufstrebenden Schauspieler/Stunt-Double darstellen, verkörpert Margot Robbie die von Mansons Familie brutal ermordete hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate. Dakota Fanning spielt das bekannte Mitglied der Manson Familie, Lynette "Squeaky" Fromme und Damian Lewis stellt den legendären Hollywoodstar Steve McQueen dar. Welche Rollen Timothy Olyphant, Kurt Russell und Tim Roth übernehmen werden, ist noch geheim.

Kinostart im August 2019

Der Film »Once Upon a Time in Hollywood« ist für den 8. August 2019 in den deutschen Kinos angekündigt. US-Start ist einen Tag später am 9. August 2019.