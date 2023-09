One Piece: Netflix ist ein dicker Filmfehler durchgerutscht, den ein Fan jetzt einfach selbst fixt

Ruffy und Zorro kämpfen in One Piece offenbar beide mit Gummi. Bildquelle: Netflix

Mit 18 Millionen US-Dollar pro Folge ist das Budget von One Piece kein Pappenstiel. Trotzdem ist den Verantwortlichen bei Netflix ein Fehler durchgerutscht, über den sich einige Zuschauer ordentlich belustigen.

Ist das Wado Ichimonji ... aus Gummi?

Um was es geht? Im Kampf von Ruffy und Zorro gegen Captain Morgen mit der Beilhand, rollt sich der (ehemalige) Piratenjäger aus dem Weg. In nur wenigen Sekunden lässt sich dabei ausmachen, dass Schauspieler Mackenyu natürlich keine echten Schwerter mit sich herumträgt und bei Stunts verwendet, sondern Attrappen.

Zorros Schwert (ausgerechnet auch noch das Wado Ichimonji seiner Kindheitsfreundin Kunia) erweist sich dabei als überraschend biegsam und die Szene hat zum Beispiel auf YouTube oder TikTok für ordentlich Belustigung gesorgt. So bezeichnen manche Kritiker den Fehler als peinlich , andere haben aber wiederum Verständnis, dass bei einer so großen Produktion schon mal etwas durchrutschen kann.

Und dann gibt es auch solche, die mit einem Augenzwinkern meinen, dass Ruffy einfach die Kräfte des Sonnengotts Nika benutzt, mit denen er so gut wie alles und jeden wie Gummi verbiegen kann. Das verstehen aber wahrscheinlich nur Leser des Mangas, die bei dem über 1.000 Kapitel langen Manga auf dem aktuellen Stand sind.

Zurück zum Thema: Der chinesische YouTuber Huber hat sich dem Filmfehler in One Piece angenommen - und den kurzerhand selbst gefixt. In seinem Video mit mittlerweile über 240.000 Aufrufen zeigt er auf, wie er das mit Adobe After Effects anstellt. Seid aber gewarnt: Das Video selbst ist auf Chinesisch:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In den Kommentaren wird der YouTuber für seine Aktion gefeiert und manche YouTube-User meinen sogar, dass Netflix ihn darauf basierend darauf unbedingt einstellen sollte. Jemand antwortet allerdings darauf, dass Huber als CGI Artist nicht ansatzweise so viel verdienen würde, wie er es gerade auf YouTube macht. Traurig, aber (wahrscheinlich) wahr.

Huber ist übrigens nicht der einzige, der sich Zorros Gummischwert angenommen hat, der YouTuber Jaze Phua reagierte in seinem Video ganz ähnlich.

Was ihr sonst zu One Piece wissen solltet: Mehr zur Netflix-Serie One Piece und wie es um die Zukunft der Live-Action-Adaption von Eiichiro Oda steht, könnt ihr übrigens unter den folgenden Links nachlesen:

Ist euch der Filmfehler in der One-Piece-Serie aufgefallen? Zerstören für euch solche Unaufmerksamkeiten die Immersion oder könnt ihr guten Gewissens darüber hinwegsehen? Wie gut hat euch One Piece auf Netflix insgesamt gefallen und würdet ihr euch über eine zweite Staffel freuen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!