Für den Schöpfer von One Piece ist es voll okay, wenn ihr 1.088 Kapitel überspringt

0:30 One Piece: Teaser-Trailer zur ersten Folge der Egghead-Arc

One Piece läuft seit Kurzem auch bei Netflix. Also der Anime, nicht nur die Live-Action-Verfilmung. Allerdings sind nicht alle Folgen der Zeichentrickserie bei dem Streamingdienst verfügbar, los geht es erst ab Folge 1.089 und damit der sogenannten Egghead-Arc .

Dabei handelt es sich tatsächlich um das erste Kapitel der letzten Saga von One Piece. Ja, nach 27 Jahren des Mangas und 25 des Anime steuert die Geschichte von Eiichiro Oda tatsächlich auf ihr Ende zu.

Und falls ihr nach der Netflix-Serie auf den Geschmack von Abenteuern auf hoher See gekommen seid, aber euch die schiere Masse an Folgen abschreckt, haben wir gute Nachrichten für euch.

Bei Folge 1.089 einzusteigen ist voll okay

Denn laut Eiichiro Oda (via X, ehemals Twitter) und damit dem Schöpfer von One Piece ist es vollkommen okay , wenn ihr beim Anime erst ab Folge 1.089 einsteigt. Oda zufolge ergibt es definitiv Sinn, die vorangegangenen Episoden zu überspringen - immerhin steuert die Geschichte jetzt zielstrebig und auf das titelgebende One Piece und damit seinen Höhepunkt zu.

Eiichiro Oda hat aber noch mehr gute Gründe für seine Aussage. Während sein Manga und Anime fröhlich weiterlaufen, erzählt ja schon einmal die Live-Action-Serie die komplette Geschichte von vorn. Außerdem ist sogar ein Anime-Remake in Arbeit, welches die Abenteuer der Strohhutpiraten ebenfalls nochmal auf Null setzt.

1:40 The One Piece: Erster Teaser-Trailer zum Anime-Remake von Netflix und Studio Wit

Was darf ich bei One Piece eigentlich verpassen?

Seid jedoch gewarnt: Wenn ihr tatsächlich erst bei der Egghead-Arc einsteigt, verpasst ihr natürlich eine ganze Palette spannender Kapitel von One Piece und damit auch einen Haufen absoluter Anime-Höhepunkte. Immerhin setzt sich One Piece aus mittlerweile 36 verschiedenen Story-Arcs zusammen, über die hinweg sich die Welt und deren Helden und Schurken signifikant weiter entwickeln.

Wollt ihr One Piece in all seiner Gänze erleben, würdet ihr damit aber jetzt bei stolzen 1.089 Folgen auf bis zu 400 Stunden vor dem Fernseher kommen. Natürlich kann man auf ein paar Filler-Folgen verzichten, was die gesamte Stundenanzahl spürbar reduzieren dürfte.

Einen Überblick darüber, was für Story-Arcs es eigentlich gibt und welche Folgen ihr guten Gewissens überspringen könnt, findet ihr übrigens bei unseren Anime-Experten von GamePro:

