One Piece auf Netflix: Noch vor dem Start von Staffel 2 gibt es offenbar gute Nachrichten zu Staffel 3

Mit neuen Staffeln zu One Piece fackelt Netflix wohl nicht lange - wenn man einem Darsteller der Live-Action-Serie Glauben schenken darf.

Netflix hat mit One Piece noch viel vor. Aktuell wird nicht nur an Staffel 2 der Live-Action-Serie, sondern auch an einem Remake des Kult-Anime gearbeitet. Doch nicht nur das: Offenbar sieht die Zukunft der Realverfilmung schon jetzt ziemlich rosig aus.

Das lässt zumindest der Schauspieler Brashaad Mayweather im Gespräch mit ComicBook durchblicken, der in One Piece als Patty - ein Koch des Schiffsrestaurant Baratié - auftritt. Mayweather zufolge sollen die nächsten zwei Staffeln (also Season 2 und 3) in einem Rutsch gedreht werden.

Seid jedoch gewarnt: Offiziell bestätigt ist das zum aktuellen Zeitpunkt nicht! Netflix ließ im September 2023 zumindest schon einmal durchblicken, dass die Live-Action-Serie zu One Piece eine zweite Staffel bekommt, während die Showrunner auf sechs bis 12(!) Seasons hoffen. Sollte Mayweather die Wahrheit sprechen, wären das aber zweifelsohne erfreuliche Nachrichten für Fans von One Piece.

Warum Netflix Staffel 2 und 3 von One Piece in einem Rutsch drehen könnte

Und tatsächlich würde es für Netflix auch Sinn ergeben, bei One Piece auf die Tube zu drücken. Mit einem sogenannten Back-to-Back -Dreh kann der Streamingdienst gleichzeitig Zeit und Kosten sparen, da keine komplette Produktion erneut aus dem Boden gestampft werden muss: Schauspieler, Sets und die Crew hinter den Kulissen sind bereits vor Ort und fleißig am Werk.

Da die erste Staffel One Piece ein Budget von stolzen 144 Millionen US-Dollar verschlang, wäre es nicht allzu überraschend, sollte Netflix so die Produktion neuer Folgen effizienter vorantreiben. Außerdem hätte dies den Vorteil, dass die Darsteller von One Piece nicht zu offensichtlich altern, immerhin spielt sich die direkte Vorlage in einem Zeitraum von circa zwei Jahren ab.

3:43 One Piece: Zeigt im Video die echten Sets, die für die Realverfilmung zusammengekloppt wurden

Netflix geht außerdem bereits bei anderen Produktionen ganz ähnlich vor: Staffel 4 und 5 von The Witcher mit Liam Hemsworth als Geralt werden ebenfalls in einem Rutsch gedreht. Auch Avatar: The Last Airbender könnte auf dieselbe Art und Weise fortgesetzt werden, hier wurden Season 2 und 3 zumindest schon einmal offiziell bestätigt und auch hier würden die Nachwuchs-Darsteller nicht aus ihren Rollen rausaltern.

Bei der Sci-Fi-Serie 3 Body Problem der Showrunner von Game of Thrones David Benioff und D.B. Weiss wurden ebenfalls gleich zwei finale Staffeln angekündigt. Damit sieht es ganz danach aus, als würde Netflix gleich bei einer Handvoll aktueller Serien dieselbe Produktionsstrategie verfolgen.

Über den Release-Termin der zweiten Staffel One Piece lässt sich derweil übrigens nur spekulieren: Sollte der Dreh tatsächlich noch 2023 starten, wäre eine Veröffentlichung im kommenden Jahr nicht zu unrealistisch. Wird dann gleich parallel dazu Staffel 3 gedreht, würde die Wartezeit darauf nicht ganz so lange ausfallen.

