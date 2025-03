One Piece: Noch vor Release von Staffel 2 verabschiedet sich ein Showrunner - aus guten Gründen

Noch Ende 2025 soll die Flying Lamb inklusive Ruffy (Iñaki Godoy) und Co. ein zweites Mal in See stechen. Bildquelle: Netflix

Nach Staffel 2 muss die Flying Lamb hinter den Kulissen wohl ohne ein wertvolles Mitglied auskommen. Denn Matt Owens erklärte jetzt aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug aus der Produktion der Live-Action-Adaption von One Piece.

Showrunner möchte mehr auf mentale Gesundheit achten

In einem Post auf der sozialen Plattform Instagram gab Matt Owens öffentlich bekannt, dass er sich nun seiner mentalen Gesundheit widmen möchte.

Die letzten sechs Jahre, in denen ich an der Live-Action-Serie One Piece gearbeitet habe, waren eine lebensverändernde Reise. Ein Traum wurde wahr. Es war aber auch sehr viel. Deshalb verlasse ich die Going Merry [deutsch: Flying Lamb], um eine Pause einzulegen und mich auf mich selbst und meine geistige Gesundheit zu konzentrieren. Vielen Dank an Eiichiro Oda [Serienschöpfer], Shueisha [Publisher der Manga-Reihe], Tomorrow Studios, Netflix und die gesamte Besetzung und Crew für euer Vertrauen, eure Partnerschaft und eure harte Arbeit.

Seine freie Zeit möchte Owens für eine Therapie und einen Rangaufstieg in Marvel Rivals nutzen.

Neben Owens fungierte in der kommenden zweiten Staffel ebenfalls Joe Tracz (Percy Jackson: Die Serie, Eine Reihe betrüblicher Ereignisse) als Showrunner. Wer in der bereits bestätigten dritten Season die Aufgabe von Owens übernehmen wird, ist derweil noch nicht bekannt.

Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass Netflix nach einem Ersatz suchen wird, denn bisher arbeitete immer ein Showrunner-Duo zusammen an der Serie.

Was wir bis jetzt zu One Piece Staffel 2 wissen

Mit der neuen Staffel der Live-Action-Serie können wir voraussichtlich im Herbst oder Weihnachten 2025 rechnen.

Die Crew rund um Ruffy (Iñaki Godoy), Zorro (Mackenyu Arata), Nami (Emily Rudd), Lysop (Jacob Romero Gibson) und Sanji (Taz Skylar) wird um ein weiteres Mitglied erweitert. Denn ein erstes Foto zeigte uns bereits den Doktor, Chopper.

Ebenfalls für neue Rollen gecastet wurden: Charithra Chandran (Eternals, Bridgerton) als Vivi, Joe Manganiello (True Blood, Magic Mike XXL) als Crocodile und Lera Abova (Anna: Die Agentin, Exterritorial) als Nico Robin.

Inhaltlich wird unter anderem der Loguetown-Arc beleuchtet, in dem es die Strohhutbande auf die stark besiedelte Insel Loguetown verschlägt.

In der zweiten Season taucht übrigens auch Monkey D. Ruffys Vater auf. Da selbst im Comic aber lange nicht bekannt war, dass die Figur mit dem Strohhutpiraten verwandt ist, möchten wir euch an dieser Stelle natürlich nicht spoilern. Falls ihr aber doch wissen möchtet, wer die Rolle verkörpern wird, findet ihr im obigen Kasten einen passenden Artikel dazu.