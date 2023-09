One Piece lässt auf Netflix einen wichtigen Story-Strang fallen - und das bereut der Showrunner sehr

Es gibt gute Gründe, warum Staffel 1 von One Piece auf ein paar der wichtigsten Kapitel von One Piece (zumindest bisher) verzichtet. Bildquelle: Netflix

Obwohl die Netflix-Serie die ersten 100 Kapitel der Vorlage aufarbeitet (oder zumindest den Anspruch daran hat) fehlt in Staffel 1 von One Piece einer der wichtigsten Story-Stränge: die sogenannte Loguetown-Arc .

Dabei haben wir Loguetown bereits in der allerersten Folge von One Piece zu sehen bekommen - allerdings weit in der Vergangenheit: Bei der Hinrichtung von Gol D. Roger verschlägt es uns in die Stadt, die sich über eine ganze Insel erstreckt.

Auf diese wichtige Story verzichtet One Piece auf Netflix

Was genau fehlt denn in der Netfix-Serie? Im Manga beziehungsweise dem Anime verschlägt es dann Ruffy und seine Crew in die Stadtinsel, wo sie auf altbekannte, aber auch völlig neue Feinde treffen: So kehren zum Beispiel Buggy und Alvira zurück, während Mihawk und der Rote Shanks aufeinandertreffen und Ruffy seinen ersten eigenen Steckbrief in die Finger bekommt.

Mit den Mitgliedern der Marina Smoker und Tashigi treten auch zwei völlig neue Widersacher für die Strohhut-Piraten auf den Plan, während eine weitere, äußerst mysteriöse und wichtige Figur angeteast wird - zu der wir an dieser Stelle nicht zu viel verraten wollen. Teilweise wurden all diese Elemente auf eine andere Art und Weise in der Netflix-Serie überarbeitet.

Keine Zeit und kein Geld

Der Showrunner bereut den Verzicht - auch wenn es dafür gute Gründe gibt: Im Interview mit ScreenRant verrät Showrunner Steven Maeda, warum es die die fünf Kapitel umspannenden Abenteuer in Loguetown (noch) nicht in die Netflix-Serie geschafft haben und dass er diese Entscheidung definitiv bereut.

[Was ich am meisten bereute] ist, dass wir Loguetown nicht in der Gegenwart darstellen konnten, weil wir dafür zwei Episoden mehr gebraucht hätten und dafür schlichtweg nicht das Budget und Zeit hatten. Es gab auch keinen Raum, das in den acht Episoden [von Staffel 1] unterzubekommen, um [der Vorlage] gerecht zu werden. Wir sehen Loguetown nur zu Beginn bei der Hinrichtung von Roger und natürlich wäre ich gerne wieder dorthin zurückgekommen, aber habe das in den acht Episoden nicht unterbekommen. Das hätten wir sonst nur viel zu schnell abhandeln müssen, während es gleichzeitig eine sehr teure Kulisse gewesen wäre. Aber das bereue ich definitiv, ja.

Langfristig ist das vielleicht auch die richtige Entscheidung: Da in Staffel 1 aufgrund Zeit und Budget kein Raum mehr war, ist es möglicherweise besser, dass dieses wichtige Element der Handlung vorerst gar nicht thematisiert, statt halbherzig abgefrühstückt wurde.

Im One-Piece-Manga und -Anime ist der Marineoffizier Smoker einer der hartnäckigsten Verfolger von Ruffy und den Strohhut-Piraten - in der Netflix-Serie wird der Charakter vorerst nur angeteast.

Sehen wir die Loguetown-Arc vielleicht in Staffel 2?

Doch es gibt noch Hoffnung: Nur weil die Loguetown-Arc in der ersten Season von One Piece nicht behandelt wurde, bedeutet das nicht automatisch, dass Netflix den Story-Strang komplett unter den Tisch kehrt. Sollte die Realverfilmung von One Piece fortgesetzt werden, könnte eine potenzielle Staffel 2 die ja noch aufarbeiten.

