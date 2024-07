Eure Galaxy-Handys bekommen mit One UI 7 wohl große Neuerungen spendiert, die nicht allen gefallen werden

Ob wir tatsächlich eine Dynamic Island samt Live Aktivitäten auf Samsung-Handys zu sehen bekommen, bleibt abzuwarten.

Die Neuerungen von One UI 7 werden für einigen Wirbel sorgen, wenn sich die Hinweise auf das Update tatsächlich bewahrheiten.

Warum das wichtig ist: Wie der für gewöhnlich gut informierte Leaker Chun Bhai (via X) erfahren haben will, wird das nächste große Update einige Neuerungen mit sich bringen, die sich stark am iPhone respektive an iOS 18 orientieren:

So plant Samsung eine eigene Version der Dynamic Island sowie Live-Aktivitäten zu implementieren. Während beim iPhone die Dynamic Island das True Depth-Kamerasystem (Face ID) mehr oder weniger verdeckt, bleibt abzuwarten, zu welchem Zweck der südkoreanische Hersteller diese Funktion implementieren wird.

sowie Live-Aktivitäten zu implementieren. Während beim iPhone die Dynamic Island das True Depth-Kamerasystem (Face ID) mehr oder weniger verdeckt, bleibt abzuwarten, zu welchem Zweck der südkoreanische Hersteller diese Funktion implementieren wird. Es sind Screenshots aufgetaucht , die zeigen sollen, wie die App-Icons in Zukunft aussehen werden. Sie werden runder, mit einer Art 3D-Effekt und verändern ihr Aussehen. Die Galerie-App zum Beispiel wird farbig, mit weißem Hintergrund. Ähnlich wie bei iOS 18 kann die Beschriftung der Apps zugunsten größerer Icons verschwinden.

, die zeigen sollen, wie die App-Icons in Zukunft aussehen werden. Sie werden runder, mit einer Art 3D-Effekt und verändern ihr Aussehen. Die Galerie-App zum Beispiel wird farbig, mit weißem Hintergrund. Ähnlich wie bei iOS 18 kann die Beschriftung der Apps zugunsten größerer Icons verschwinden. Auch die Bedienung der Mitteilungszentrale soll sich ändern und ähnlich wie beim iPhone oder Xiaomi funktionieren. Ein Wisch von rechts oben nach unten bringt die gewohnten Schnelleinstellungen. Wischt man mit dem Finger von der linken oberen Ecke nach unten, erscheint die Nachrichtenübersicht.

Auch die Shortcuts auf dem Sperrbildschirm sollen deutlich nützlicher werden und wie bei iOS 18 mit mehr Funktionen belegt werden können. Bisher sind die Möglichkeiten bei One UI 6 noch begrenzt.

Die Kamera-App wird überarbeitet

Samsung wird auch das Layout der Kamera-App überarbeiten. So wandern alle Schnelleinstellungen vom oberen Bildschirmrand nach unten und nehmen ihren Platz über den Kameraeinstellungen ein.

Oben bleiben nur noch die Optionen für Blitz und Megapixel der Kamera.

Wann erscheint One UI 7?

Ein Release-Zeitfenster hat sich in den letzten Wochen immer mehr herauskristallisiert. Die öffentliche Beta könnte bereits nächste Woche starten.

Ein möglicher Release-Termin von One UI 7 ist wohl der 03. Oktober auf der Entwicklerkonferenz von Samsung.

Neben dem Fold6 sowie dem Flip6 wird vermutlich die Flaggschiff-Serie von Samsung, die Galaxy S24-Reihe, als Erstes mit dem neuesten Update versorgt.

Wie in den vergangenen Jahren ist es sehr wahrscheinlich, dass der Hersteller eine Roadmap veröffentlichen wird, wann die kompatiblen Smartphones mit dem großen Update versorgt werden.

One UI 7 basiert ebenfalls auf Android 15. Googles Keynote beginnt am 13. August um 19.00 Uhr. Auf dem Hardware-Event wird uns der Suchmaschinenriese seine neueste Pixel-Generation vorstellen und vielleicht auch verraten, wann das neue Android-Update verfügbar sein wird.

Samsung ist dafür bekannt, seine Geräte sehr schnell mit neuen Android-Updates zu versorgen und wird sich an Google orientieren.