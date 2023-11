Drachenspiel mit zerstörbarer Open World beeindruckt das Internet - »Das würde ich gerne spielen«

Wie im Spiel Century: Age of Ashes lässt ihr Feuer in diesem Indie-Projekt regnen.

Manchmal fragen sich Entwickler, »warum eigentlich nicht?«. Und dann machen sie ein Spiel, in dem ihr auf einem Drachen reitet und mit dessen Laserstrahl eine zerstörbare Open World ein wenig umdekoriert.

Laser-Drachenreiter!

Das Projekt dieses Solo-Entwicklers, den ihr auf Reddit unter dem Namen KafiyaX2 findet, hat aktuell noch keinen Namen. Unter den Posts fiel bei einigen Spielern jedoch mehrmals die Bezeichnung »Mad Queen Khaleesi Simulator«.

Warum das ein passender Arbeitstitel ist, wird anhand dieses Gameplay-Videos recht schnell deutlich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Es ist eine Anspielung auf die finale Staffel der Fernsehserie Game of Thrones. Hin zu deren Ende entfacht eine der Hauptfiguren eine Orgie der Zerstörung vom Rücken eines Drachen.

Aber nun mal zu den Fakten: Das Spiel befindet sich offensichtlich noch in Entwicklung. Spieler können sich frei in der Open World bewegen und mit verschiedenen Drachentypen umherfliegen.

Wer mag, kann überall in der Welt auf und wieder absteigen. Wie im Video zu sehen, können die Drachen kurze Geschwindigkeitsschübe und Ausweichrollen benutzten. Neben einem absolut zerstörerischen Laserstrahl können die geschuppten Kampftiere auch Feuerbälle spucken.

Bei den Gegnern handelt es um Luftschiffe und Türme, die mit ähnlichen Waffen ausgestattet sind. Das Besondere sind die komplett zerstörbaren Gebäude. Außerdem verformt sich auch das Terrain unter der Gewalt der Angriffe.

Nach den Drachen mit Jetpacks in Divinity: Dragon Commander waren Drachen mit Lasern eigentlich nur der nächste logische Schluss. Das hat vor zehn Jahren übrigens auch schon ganz funktioniert:

7:03 Divinity: Dragon Commander - Test-Video zum Genre-Mix

Die Spieler sind begeistert

Bei den Interessierten, die sich unter den Reddit-Posts von KafiyaX2 tummeln, kommt das Projekt ziemlich gut an. Der Nutzer Technical-Country-727 lobt: »Die Explosionen mit den Druckwellen und allem anderen sehen wirklich gut aus.«

Unter einem älteren Post kommentierte zanfitto: »Ich glaube nicht, dass ich jemals einen so coolen Echtzeit-Luftkampf gesehen habe wie diesen. Es sieht so wahnsinnig filmisch aus und der schiere Umfang verblüfft mich einfach.«

Der Nutzer ___Tom___ möchte direkt wissen: »Das Spiel möchte ich gerne spielen. Wo kann ich mich für eine Wunschliste, eine Vorbestellung oder einen Testlauf anmelden?«

Die Frage kann KafiyaX2 noch nicht beantworten. Der Entwickler mit zehn Jahren Erfahrung macht das Projekt aus Spaß und hat zurzeit kein Interesse, damit Geld zu verdienen - auf Steam soll das Spiel aber trotzdem irgendwann landen.

Das Spiel begann übrigens als Farming-Simulator, bei dem man Drachen züchten konnte - ziemliche Kehrtwende, oder? Was haltet ihr von dem Projekt? Hättet ihr Interesse an so einer Art von Spiel oder wäre das Gezeigte euch zu stumpf? Welche Features würdet ihr noch hinzufügen wollen? Schreibt eure Gedanken und Meinung gerne in die Kommentare.