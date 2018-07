Fans von Electronic Arts aufgepasst: Die zur E3 2018 angekündigte Spieleflatrate Origin Access Premier geht Ende Juli an den Start. Genauer soll der Dienst am 30. Juli 2018 zur Verfügung stehen. Die Nachricht gab es nicht über eine Pressemeldung, sondern wurde im Quartalsbericht des Publishers veröffentlicht.

Mit dem Start des Abos wird Origin Access in zwei Stufen aufgeteilt: Premier und Basic. Letzter bietet alle bisherigen Features von Origin Access, für Stammkunden ändert sich also nichts.

Die Features von Origin Access Basic im Überblick:

10 Prozent Rabatt beim Kauf von Spielen, DLCs und Mikrotransaktionen im Origin-Store

Trials: Neue Spiele können fünf Tage vor dem eigentlichen Release bis zu zehn Stunden kostenlos ausprobiert werden.

Vault: Ein Katalog aus älteren EA-Spielen, die unbegrenzt gespielt werden können

Diese Features bietet auch Origin Acess Premier, darüber hinaus aber auch:

Vollständiger Zugriff auf alle alten und neuen EA-Spiele, neue Titel sind fünf Tage vor dem eigentlichen Release verfügbar (keine Limitierung auf 10 Stunden Spielzeit)

Sobald Battlefield 5, Anthem, FIFA 19 und Co. erscheinen, haben Premier-Kunden also direkt Zugriff, der Kauf neuer Spiele fällt damit weg. Und was lässt sich EA das Spieleabo kosten? Origin Access Basic bleibt bei monatlich 3,99 Euro (24,99 Euro für Jahresabo), Premier wird für 14,99 Euro (99,99 Euro für Jahresabo) pro Monat zu Buche schlagen.