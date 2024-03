Alle Gewinner der Oscars 2024: Christopher Nolan räumt bei Bester Film und in sechs weiteren Kategorien ab

Hier bekommt ihr alle Gewinner der Oscars 2024 auf einen Blick. Bildquelle: Universal Pictures

13-mal nominiert, 7-mal abgeräumt: Christopher Nolans Oppenheimer ist der große Gewinner der 96. Oscar-Verleihung. Aber auch Barbie, Poor Things, Godzilla: Minus One und Der Junge und der Reiher konnten die Jury der Academy Awards überzeugen.

Hier bekommt ihr einen Überblick: Welche Filme in welcher Kategorie den Goldjungen mit nach Hause nehmen durften und natürlich, was den nun der beste Film des Jahres ist - zumindest, wenn es nach den Oscars geht.

Seid schon mal gewarnt: Martin Scorseses Killers of the Flower Moon ging überraschenderweise komplett leer Haus - und das, obwohl der Film in stolze 10-mal nominiert war. Kommen wir aber endlich zur Sache, hier findet ihr alle Gewinner der Oscar-Preisverleihung 2024:

Alle Gewinner der Oscars 2024

Bester Film

Gewinner: Oppenheimer

American Fiction

Anatomie eines Falls

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives - In einem anderen Leben

Poor Things

The Zone of Interest

3:08 Oppenheimer: Christopher Nolan inszeniert die Geschichte vom Vater der Atombombe

Beste Regie

Gewinner: Christopher Nolan - Oppenheimer

Justine Triet - Anatomie eines Falls

Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon

Yorgos Lanthimos - Poor Things

Jonathan Glazer - The Zone of Interest

Beste Hauptdarstellerin

Gewinnerin: Emma Stone - Poor Things

Annette Bening - Nyad

Sandra Hüller - Anatomie eines Falls

Carey Mulligan - Maestro

Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

Bester Hauptdarsteller

Gewinner: Cillian Murphy - Oppenheimer

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - The Holdovers

Jeffrey Wright - American Fiction

Beste Nebendarstellerin

Gewinnerin: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Jodie Foster - Nyad

Emily Blunt - Oppenheimer

America Ferrera - Barbie

Danielle Brooks - Die Farbe Lila

Bester Nebendarsteller

Gewinner: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Sterling K. Brown - American Fiction

Robert De Niro - Killers of the Flower Moon

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Poor Things

Bestes Originaldrehbuch

Gewinner: Anatomie eines Falls - Justine Triet, Arthur Harari

Maestro - Bradley Cooper, Josh Singer

The Holdovers - David Hemingson

May December - Samy Burch, Alex Mechanik

Past Lives - Celine Song

Bestes adaptiertes Drehbuch

Gewinner: American Fiction - Cord Jefferson

Barbie - Greta Gerwig, Noah Baumbach

Oppenheimer - Christopher Nolan

Poor Things - Tony McNamara

The Zone of Interest - Jonathan Glazer

Bester Animationsfilm

Gewinner: Der Junge und der Reiher

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

1:11 The Boy and the Heron ist jetzt doch nicht Miyazakis letzter Film: Trailer zum Ghibli-Abenteuer

Bester internationaler Film

Gewinner: The Zone of Interest - Jonathan Glazer

Ich Capitano - Matteo Garrone

Perfect Days - Wim Wenders

Die Schneegesellschaft - J.A. Bayona

Das Lehrerzimmer - Ilker Çatak

Beste Kamera

Gewinner: Oppenheimer

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Poor Things

Bester Dokumentarfilm

Gewinner: 20 Days in Mariupol

Die unendliche Erinnerung

Olfas Töchter

To Kill a Tiger

Bobi Wine: The People's President

Bestes Kostümdesign

Gewinner: Poor Things

Barbie

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Napoleon

Bester Schnitt

Gewinner: Oppenheimer

Anatomie eines Falls

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Poor Things

Bester animierter Kurzfilm

Gewinner: WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko

Brief an ein Schwein

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

Bester Kurzfilm

Gewinner: Ich sehe was, was du nicht siehst

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Gewinner: The Last Repair Shop

Nai Nai & Wài Pó

Das ABC des Buchverbots

The Barber of Little Rock

Island in Between

Bestes Szenenbild

Gewinner: Poor Things

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Bestes Make-up & Hairstyling

Gewinner: Poor Things

Golda

Maestro

Oppenheimer

Die Schneegesellschaft

Beste Filmmusik

Gewinner: Oppenheimer - Ludwig Göransson

American Fiction - Laura Karpman

Indiana Jones und das Rad des Schicksals - John Williams

Killers of the Flower Moon - Robbie Robertson

Poor Things - Jerskin Fendrix

Bester Filmsong

Gewinner: What Was I Made for aus Barbie

The Fire Inside aus Flamin' Hot

aus Flamin' Hot I'm Just Ken aus Barbie

aus Barbie It Never Went Away aus American Symphony

aus American Symphony Wahzhazhe (A Song for My People) aus Killers of the Flower Moon

2:41 Barbie: Trailer mit Margot Robbie und Ryan Gosling ist knallpink und nur ein bisschen verrückt

Bester Ton

Gewinner: The Zone of Interest

The Creator

Maestro

Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins

Oppenheimer

Beste visuelle Effekte

Gewinner: Godzilla Minus One

The Creator

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Napoleon

Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins

Habt ihr die Oscars 2024 mitverfolgt - vielleicht sogar live? Wenn ja, wie gut hat auch die 96. Verleihung der Academy Awards gefallen? Welche Gewinner haben euch überrascht und welcher Film ist eurer Meinung nach zu kurz gekommen? Oder lassen euch die Oscars vielleicht sogar komplett kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!