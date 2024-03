Als letzten Wunsch: Ein sterbender Fan durfte Dune 2 Wochen vor Kinostart sehen

3:01 Dune 2: Offizieller Trailer zum Kinofilm

Dune 2 läuft seit dem 29. Februar 2024, doch den Kinostart durfte ein sterbender Fan nicht mehr erleben. Trotzdem konnte ihm ein letzter Wunsch erfüllt werden: Das große Sci-Fi-Sequel vor seinem Tod zu sehen.

Dune 2 als letzter Wunsch

Dafür setzte sich die gemeinnützige Organisation L’Avant ein, nachdem dem 50-jährigen Mann im Januar nur noch wenige Wochen zu Leben gegeben wurde - wie The Washington Post berichtet. Zu diesem Zeitpunkt verbrachte er seine letzten Tage in einer Pflegeeinrichtung in Quebec, Kanada.

Die L’Avant-Mitarbeiterin Josée Gagnon teilte den Wunsch des sterbenden Fans, dessen Identität geheimgehalten bleibt, auf Facebook. Dieser Post mit den Worten Ich würde gerne etwas Magisches für einen Menschen ermöglichen, der am Ende seines Weges steht erreichte auch Dune-Regisseur Denis Villeneuve und dessen Frau Tanya Lapointe.

Villeneuve und Lapointe setzten sich damit dafür ein, dem Dune-Fan seinen letzten Wunsch zu erfüllen, doch Gagnon bezeichnete dies als Wettlauf gegen die Zeit . Eine Einladung nach Los Angeles konnte der Mann nicht wahrnehmen, da er für so eine Reise bereits zu geschwächt war.

Letztendlich konnte einer von Villeneuves Assistenten mit einem Laptop, auf dem Dune 2 gespeichert war, nach Kanada fliegen, um ihm den Film zu zeigen. Dem sterbenden Fan wurde Dune 2 dann am 16. Januar hinter zugezogenen Vorhängen und mit striktem Handy-Verbot vorgeführt.

Offenbar konnte der Mann aber nur ungefähr die Hälfte des Films sehen, bevor er in seinem geschwächten Zustand einschlief - wenige Tage später starb er bereits. Villeneuve und Lapointe sollen von dem Wunsch des Mannes sehr gerührt und darüber traurig gewesen sein, dass er Dune 2 nicht zu Ende sehen konnte.

Für Menschen wie ihn machen wir Filme

Doch in einem separaten Post bei Facebook erklärte Gagnon, dass das Unterfangen jede Anstrengung wert gewesen sei: Es ist außergewöhnlich, was dieser Mann bewältigen konnte. Es kommt nicht auf das Ende des Films an, wenn man kurz vor seinem Tod steht - für ihn war alles da.

Villeneuve selbst soll gegenüber Gagnon gesagt haben: Genau für Menschen wie ihn machen wir Filme.

Mehr zu Dune 2 und wie es aktuell um Dune 3 steht, haben wir in den Links oben für euch zusammengefasst. Das große Sci-Fi-Sequel sollte ursprünglich bereits Ende 2023 erscheinen, wurde jedoch im Zuge des großen Hollywood-Streiks auf dieses Jahr verschoben.

Aktuell bricht Dune 2 einen Haufen Rekorde und bekommt von Kritikern sowie Fans Höchstwertungen spendiert.