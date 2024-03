Gladiator 2 muss ohne Hans Zimmer auskommen und jetzt erklärt der legendäre Komponist den Grund

Gladiator 2 kommt - aber ohne Hans Zimmer. Bildquelle: Paramount Pictures

Nach 24 Jahren setzt Ridley Scott tatsächlich Gladiator fort, doch dabei muss er auf zwei essenzielle Elemente des Originals verzichten: Russell Crowe und Hans Zimmer. Schon im Januar 2024 wurde (via Variety) bekannt, dass der Kult-Komponist für Gladiator 2 nicht zurückkehrt.

Kein Hans Zimmer für Gladiator 2

Und das, obwohl seine Filmmusik für den ersten Teil von 2000 sogar für einen Oscar nominiert wurde. Jetzt verrät der Komponist, der bereits an legendären Filmreihen wie Fluch der Karibik, Inception, Batman oder Dune mitgewirkt hat, warum er auf die Fortsetzung verzichtet.

Im Gespräch mit Curzon erklärt Zimmer:

Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe mich in der Welt [von Gladiator] schon einmal ausgetobt. Ich denke, dass ich das gut hinbekommen habe. Und was mir jetzt nur passieren könnte, wäre: Entweder, ich wiederhole mich selbst, was ich nicht machen will oder ich werde von Kritikern zerrissen, die mir vorwerfen, dass ich es nicht so gut wie bei Teil 1 hinbekommen habe. [...] Ich mag es lieber, wenn ich mich weiter entwickle und nicht mit meiner eigenen Arbeit verglichen werde.

Dabei nimmt Hans Zimmer übrigens auch Bezug auf die Fluch-der-Karibik-Reihe und die Kung-Fu-Panda-Filme: Dafür und auch die Batman-Reihe von Christopher Nolan kehrte der Komponist sogar mehrfach zurück. Doch davon hat Zimmer jetzt genug.

Ausschlaggebend dafür dürfte eine schlechte Erfahrung sein, die der Komponist bei seiner Arbeit an dem Live-Action-Remake von Der König der Löwen machen musste. Zimmer erklärt: Hier habe ich versucht, aus gewohnten Bahnen auszubrechen, [...] aber es hat nicht geklappt. Ich konnte lediglich mich selbst kopieren.

Trotzdem oder gerade deshalb will Hans Zimmer nicht das schmälern, was er für den ersten Gladiator schaffen konnte: Gladiator hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. [...] Es wäre egal gewesen, wenn ich [für Teil 2] den besten Score aller Zeiten schreiben würde, weil die Musik des ersten Films noch in den Köpfen der Leute klingt.

Hans Zimmer ist außerdem zuversichtlich, dass Gladiator 2 ohne ihn einen hervorragenden Soundtrack spendiert bekommt: In seine Fußstapfen tritt Harry Gregson-Williams (The Equalizer, Der Marsianer, Shrek), der seine Karriere als dessen Assistent begann. Zu ihm meint Zimmer, er sein ein phänomenaler Komponist.

Gladiator 2 startet am 21. November 2024 in den Kinos.

Offizielle Bilder oder ein erster Trailer lassen aktuell noch auf sich warten. Die Handlung dreht sich um Lucius (Paul Mescal) und damit dem Neffen von Lucilla (Connie Nielsen) und Commodus (Joaquin Phoenix). Berichten zufolge sollen die Kosten des Films auf über 300 Millionen US-Dollar explodiert sein. Mehr dazu erfahrt ihr unter den obigen Links.